L’incidente mortale sulla tangenziale, Milena Paratore aveva 40 anni

L'impatto vicino al guard rail ieri sera tra gli svincoli di Giostra e Boccetta, a Messina

MESSINA – Un venerdì sera tragico con tre messinesi morti. Ieri sera, tra gli svincoli di Giostra e Boccetta, sulla tangenziale di Messina, viadotto Trapani, ha perso la vita la quarantenne Milena Paratore, di Oliveri. Intorno alle 22 la sua auto si è ribaltata ed è finita sul terrapieno, vicino al guard rail. Un incidente autonomo, dall’impatto devastante, e le indagini sono in corso.

La donna era in macchina con altre due persone, rimaste contuse. In Calabria, sempre in autostrada, sono morte madre e figlia, messinesi.

La foto è tratta dalla pagina Fb di Milena Paratore.

