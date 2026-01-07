Tangenziale di Messina, incidente mortale all’uscita della Telegrafo in direzione Villafranca

Traffico rallentato tra Giostra e Villafranca

MESSINA – Incidente mortale, stamani, alle 10.10, in tangenziale di Messina. Il dramma si è consumato poco dopo l’uscita del tunnel Telegrafo, in direzione Villafranca, dove un 79enne ha accusato un malore e si è fermato in corsia di sorpasso all’altezza del km 15.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la circolazione verso Palermo ha subìto rallentamenti significativi per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco.