 "Tanti rifiuti e il parcheggio inutilizzato, il degrado di Fondo Fucile"

“Tanti rifiuti e il parcheggio inutilizzato, il degrado di Fondo Fucile”

Redazione

“Tanti rifiuti e il parcheggio inutilizzato, il degrado di Fondo Fucile”

lunedì 13 Ottobre 2025 - 10:30

Lo segnala il Pri, Partito repubblicano italiano

“A Fondo Fucile si registra ancora una volta una situazione di degrado urbano che non può essere ignorata. Le immagini parlano chiaro: sacchi di spazzatura abbandonati, materiali pericolosi come l’eternit esposti in piena vista e un parcheggio vuoto che, anziché servire la comunità, resta inutilizzato e circondato da incuria”.

Lo dice Angelo Toscano, responsabile politico per Messina del Pri, Partito repubblicano italiano.

“Questa condizione non è solo un problema estetico, ma rappresenta un rischio per la salute pubblica, principalmente per la presenza di amianto, e un segnale di abbandono istituzionale. I cittadini meritano spazi sicuri, puliti e funzionali. Fondo Fucile non può essere trattata come una zona di serie B”.

Le richieste sono:

  • La rimozione immediata dei rifiuti e dei materiali pericolosi
  • Una verifica tecnica sulla presenza di eternit e relativa bonifica dell’area
  • Una valutazione sull’utilità e la riqualificazione del parcheggio esistente
  • Un piano di manutenzione ordinaria e possibile coinvolgimento dei residenti

“Invitiamo pertanto le istituzioni competenti — Comune di Messina, Dipartimento Ambiente, Asp 5 — a prendere visione della situazione e ad attivarsi con responsabilità e trasparenza. Invitiamo anche i cittadini e i comitati locali a condividere segnalazioni, foto e proposte per costruire insieme una risposta concreta. Il degrado si combatte con partecipazione e non con rassegnazione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Martina Rando, una giovane poliziotta con Messina nel cuore FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED