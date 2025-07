Taomoda Week, rivelati i vincitori dei Tao Awards 2025

Al via la manifestazione in programma a Taormina fino al 19 luglio

TAORMINA – Al via la Taomoda Week, la manifestazione ideata e diretta da Agata Patrizia Saccone e patrocinata da Camera Nazionale della Moda Italiana, in programma a Taormina dal 15 al 19 luglio. La kermesse, giunta alla sua 26esima edizione, propone un calendario articolato che comprende convegni, master class, talk, business conversation, tavole rotonde, eventi culturali e workshop. Tra gli appuntamenti in calendario giovedì 17 luglio, il Sustainability Day, la giornata italiana della sostenibilità. Momento culminante sarà poi il Gala Taomoda Awards in programma la sera di sabato 19 luglio 2025 al Teatro Antico di Taormina.

Durante la conferenza d’apertura, che si è svolta oggi – martedì 15 luglio 2025 – a Palazzo Duchi di Santo Stefano, sono stati rivelati i nomi dei vincitori dei Tao Awards per le varie categorie: moda, giornalismo, sostenibilità, imprenditoria, medicina, musica e teatro.

I vincitori del Tao Awards

Questo l’elenco dei premiati: Antonio Riva (Tao Award Moda Made in Italy – Haute Couture); Luis Figo (Tao Award Premio Speciale Stampa Miglior Fashion Brand a Pitti Uomo 2025); Lucrezia Lante della Rovere (Tao Award speciale per il Teatro – categoria Attrici); Massimo Russo EIC Harper’s Bazaar Italia eChief Content Officer di Hearst Italia (Tao Award Editoria e Giornalismo di Moda); Diego Dolcini (Tao Award alla Carriera Fashion); Maura Basili Presidente CBI (Tao Award alla Carriera 2025); Dina Ravera, Presidente Destination Italia (Tao Award Top Manager 2025); Marta Godi (Tao Award Imprenditoria ed Empowerment femminile); Hui Zhao (Tao Award per la Creatività Innovativa nella Moda); Daniela Cuzzolin giornalista Rai (Tao Award per il Giornalismo di Moda TV); Stefano Roncato Direttore MF Fashion (Tao Award Giornalismo di Moda); Salvo Sottile RaiTre conduttore FarWest (Tao Award Programmi tv inchiesta e reportage); Angelica Gori in arte Chiamamifaro (Tao Music Award – categoria Talent); Prof. Giuseppe Ettore (Tao Award per Medicina e Sociale); Prof. Salvatore Gruttadauria (Tao Award per Scienza e Medicina); Tiziano Guardini (Tao Award per la Sostenibilità) e Marco Bonaldo Owner Galateo&Friends (Tao Award Luxury Food). Premi speciale per l’empowerment femminile alla top model Vialina Lemann e menzione speciale a Olga Mondello Franza, imprenditrice e presidente del gruppo C&T. Inoltre, menzione speciale Fashion Start Up per il brand NARRE’. Tra i guest in passerella Alberto Zambelli e KAOS con la straordinaria partecipazione del DJ Max Magnani.

Con l’edizione 2025, si amplia anche lo spazio dedicato al design, la Taomoda Week ospiterà il workshop “Che motivo Sei”, realizzato in partnership con Orografie, a cui prenderanno parte dei designer che giungeranno da tutta Italia, il vincitore verrà svelato sabato 19 luglio. Tra i tutor del workshop il designer Gianni Cinti.

Il calendario della rassegna

Giovedì, 17 luglio, la giornata interamente dedicata alla sostenibilità, patrocinata anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Sustainability Day celebrerà, tra l’altro, anche i 25 anni della Fondazione Smile House ETS charity partner della rassegna.

Venerdì, 18 luglio, a Palazzo Ciampoli un’intensa agenda di appuntamenti: il pomeriggio si aprirà con il Caffè Letterario; a seguire i talk dedicati alla storia dei costumi e delle ceramiche siciliane, heritage artigianale tra passato e presente. Un momento speciale sarà poi la premiazione della top model Vialina Lemann che riceverà, nella sala conferenze dello straordinario edificio storico in stile gotico-catalano, il Premio per l’Empowerment Femminile. Il pomeriggio si concluderà all’insegna del glamour, la boutique D’O – Mario Dell’Oglio ospiterà infatti il talk “Conversazione di Moda”.

Sabato, 19 luglio, l’atteso Gala Taomoda Awards al Teatro Antico presentato dalla giornalista Di LA7 ed esperta di moda Cinzia Malvini con la partecipazione straordinaria della top model Ludmilla Voronkina. Protagonista dell’ouverture della serata, la performance di moda firmata Kaos sulle note della musica elettronica dell’artista DJ Max Magnani. Il pre-gala di sabato pomeriggio, appuntamento dedicato al photocall e interviste, si terrà nell’incantevole trecentesco Palazzo Duchi di Santo Stefano, un capolavoro dell’arte gotica siciliana.

“Una nuova edizione di Taomoda, tra cultura, moda, design, giornalismo e televisione. Torneremo a celebrare l’empowerment femminile e la sostenibilità, tema che ci è sempre stato caro, grazie ad una serie di attività dedicate che, quest’anno, creeranno anche un fil green con il Gruppo Rinascente che ospita nello store di Catania delle vetrine dedicate all’evento. Ritengo che dare sostegno alla mia Sicilia, attraverso un grande evento come Taomoda, costituisca un’opportunità per il territorio sia in termini di indotto economico sia in termini sociali, grazie alle possibilità che, attraverso la kermesse, offriamo anche ai giovani. Nell’anno in cui Agrigento è capitale italiana della cultura, ho scelto di indossare per la serata di Gala un abito del designer Cristoforo Vizzini, per celebrare il suo talento e la sicilianità. Taomoda – nato per celebrare l’eccellenza del Made in Italy la trasversalità della bellezza e la sinergia tra mondi diversi -, è diventato uno degli appuntamenti più attesi e rilevanti del Sud Italia e oggi è fortemente corteggiato anche all’estero”, sottolinea Agata Patrizia Saccone Direttore Artistico e Presidente di Taomoda.