Taormina. 350mila euro per sistemare gli spazi esterni della scuola “Foscolo”

Il progetto presentato dal Comune rientra tra gli ammessi a finanziamento grazie all'incremento delle risorse previste dalla Regione

TAORMINA – Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 350mila euro destinato alla sistemazione del plesso scolastico “Ugo Foscolo”, grazie all’incremento delle risorse previste dalla delibera regionale n. 74 del 27 febbraio 2025 e al consequenziale scorrimento della graduatoria del Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027.

L’inserimento del progetto per il miglioramento degli spazi esterni e sportivi del plesso scolastico “Ugo Foscolo” tra gli interventi ammessi a finanziamento è il risultato di un percorso avviato con un apposito atto di indirizzo della Giunta comunale guidata dal sindaco Cateno De Luca e portato avanti attraverso un accurato iter tecnico-amministrativo seguito dagli uffici comunali.

L’amministrazione comunale di Taormina ha accolto con soddisfazione questo risultato, sottolineando l’importanza degli investimenti nel settore scolastico per garantire ai giovani strutture adeguate e inclusive. “Questo intervento – fanno sapere da Palazzo dei Giurati – rappresenta un’opportunità fondamentale per il nostro territorio, perché investire nelle scuole significa investire nel futuro dei nostri ragazzi. Continueremo a lavorare affinché Taormina possa ottenere ulteriori risorse per la crescita della comunità scolastica”.