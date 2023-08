Taormina, 40 anni in Polizia: va in pensione Giuseppe Taibi - Tempostretto

Ultimo giorno di lavoro per il responsabile della Polfer

TAORMINA – Dopo 40 anni di servizio in Polizia, è ora di godersi il meritato riposto per Giuseppe Taibi, responsabile dal 2018 del Posto Polizia Ferroviaria di Taormina. Per il sostituto commissario, in servizio alla Polfer taorminese dal 2016, è l’ultimo giorno di lavoro. dove ha prestato servizio già dal 2016.

Taibi ha ricoperto diversi incarichi passando dalle Questure di Reggio Emilia, Roma e Messina e, in ultimo, dal Posto di Polizia Ferroviaria di Taormina, il Sostituto Commissario oggi ha indossato per l’ultima volta la divisa e salutato via radio i colleghi degli altri presidi Polfer della regione, in quanto da domani sarà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Nel corso del suo servizio alla Polfer, Taibi oltre a coordinare sotto l’aspetto organizzativo, gestionale ed operativo, le donne e gli uomini che fanno parte di quel presidio di Polizia ha portato avanti con entusiasmo un’intensa attività di educazione alla legalità ed alla sicurezza ferroviaria, nelle scuole del comprensorio di Taormina nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”.

Ha inoltre messo a disposizione la sua professionalità, acquisita partecipando a numerosi corsi di formazione, nelle attività inerenti le merci pericolose viaggianti in ferrovia, essendo, per quest’ultime, membro di un team di specialisti in materia che opera in tutta Italia, nonché referente compartimentale.

La sua esperienza, la sua personalità ecclettica e la conoscenza del territorio e dell’attività della specialità, gli hanno consentito di tenere ottimi rapporti con le istituzioni e le altre forze di Polizia operanti sul territorio di competenza, nonché con il personale ferroviario ed i viaggiatori.