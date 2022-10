Taormina, al Teatro Antico niente spettacoli e concerti dal 6 al 20 agosto - Tempostretto

L'annuncio del sindaco Bolognari al termine della riunione della Commissione Anfiteatro Sicilia: "Lo chiedevo da anni". Il 31 agosto Bocelli in concerto

TAROMINA – Niente concerti e spettacoli, l’anno prossimo, nel cuore dell’estate al Teatro Antico di Taormina. Lo ha annunciato il sindaco, Mario Bolognari, al termine della riunione della Commissione Anfiteatro Sicilia, presieduta da Angela Scaduto (segretario Giorgio La Valva). Nel corso della riunione, in videoconferenza, è stato varato, almeno in buona parte, il calendario per la stagione 2023. “Non spetta a me fare anticipazioni – esordisce il sindaco – ma desidero comunicare solo due decisioni importanti. La prima riguarda il periodo 6-20 agosto, durante il quale sono previste le visite serali del teatro, con esclusione di concerti o altro tipo di spettacoli.

Due settimane di fermo

Due settimane di fermo che chiedevo da anni e che finalmente la commissione ha deliberato. Ringrazio la dottoressa Scaduto e tutti gli altri componenti della commissione – aggiunge -per questa giusta scelta, che ci consentirà di gestire meglio la città è la sua capacità di accoglienza nel 2023. La seconda decisione che desidero anticipare, perché che renderà felice il mondo imprenditoriale taorminese – spiega Bolognari – è il ritorno di Andrea Bocelli, 31 agosto-2 settembre 2023. Il pubblico internazionale che si prenoterà in città per quelle date sarà un grande aiuto, mentre sarà certo il riscontro mediatico da ora in avanti per promuovere Taormina”.