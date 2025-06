Taormina. Aumento Tari, gli imprenditori al sindaco De Luca: “profonda preoccupazione”

Carmelo Pintaudi ha chiesto un incontro urgente con il primo cittadino: "L'aumento del 60% inciderebbe in maniera insostenibile sulle attività"

TAORMINA – “Forte disagio e profonda preoccupazione per i recenti provvedimenti amministrativi, messi in atto dal sindaco, Cateno De Luca”, sono stati espressi dall’Associazione Imprenditori per Taormina, che chiede un incontro urgente con il primo cittadino. La preoccupazione degli imprenditori nasce dalla recente decisione del Consiglio comunale di Taormina, che ha ratificato l’aumento della tassazione sulla raccolta dei rifiuti “al cui costo già considerevole – sottolinea l’associazione – sembrerebbe si aggiunga un ulteriore aumento del 60% con effetto immediato o magari retroattivo, che inciderebbe in maniera insostenibile su una programmazione economica già pianificata dalle varie attività”.

“Un provvedimento penalizzante per le imprese e per l’economia dell’intera città – ha evidenziato il presidente degli imprenditori, Carmelo Pintaudi -. I nostri associati che non sono certamente sciacalli o predatori, assieme ai tanti operatori presenti sul territorio, rappresentano da sempre il vero motore economico della città, continuando ad investire significative risorse per lo sviluppo del territorio. Le aziende, infatti, si avvalgono della collaborazione di circa 800 unità lavorative per poter ancor più migliorare la qualità dell’offerta ai cittadini ed ai nostri ospiti. Pertanto, l’associazione – aggiunge Pintaudi – chiede una più attenta concertazione con l’Amministrazione comunale nell’ambito di una condivisibilità sempre manifestata ma quasi mai verificatesi nei fatti, soprattutto su provvedimenti che interessano in particolare le nostre attività”.

Secondo gli imprenditori taorminesi, l’incontro sarebbero utile perché “permetterebbe di affrontare le tante problematiche, vista anche la complessità commerciale e morfologica del nostro territorio, da ottiche diverse ma con obbiettivi comuni”.