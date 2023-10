Taormina. Bolognari si dimette da consigliere comunale: "Ora nessun alibi per Cateno De Luca" - Tempostretto

L'ex sindaco lascia il posto in Consiglio dopo "l'invito" del suo partito e attacca l'amministrazione: "Compagine inconsistente e pasticciona"

TAORMINA – L’ex sindaco Mario Bolognari non è più consigliere comunale. Accogliendo la richiesta del circolo Pd taorminese, Bolognari ha formalizzato ieri le sue “immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Taormina”. L’ex primo cittadino ha inoltre chiesto al presidente del Consiglio di esprimere a tutti i consiglieri il suo augurio di buona lavoro e la sua speranza che il “Consiglio mantenga un alto profilo e la sua funzione istituzionale di espressione della volontà dei cittadini”. Bolognari non vuol concedere più alibi al sindaco Cateno De Luca, con il quale più volte si è scontrato in questo primo scorcio di legislatura. Al suo posto subentrerà Marcello Passalacqua, primo dei non eletti.

Bolognari: “Amministrazione inconsistente e pasticciona”

“Il senso politico delle mie dimissioni – ha spiegato Mario Bolognari – è legato alla necessità di rinnovare e ampliare la nostra presenza nel dibattito sulla fallimentare amministrazione comunale. Inoltre, va superata la sclerotica contrapposizione tra questa e la mia amministrazione. Basta con questo alibi che viene invocato da una compagine inconsistente, confusa e pasticciona. Fare proposte, sapendo che dall’altra parte ci sono sordi, non può essere un metodo da alimentare, ma da spezzare. Spero che le mie dimissioni – conclude – smuovano le acque stagnanti di un consiglio comunale gestito con un metodo non democratico, fatto di diktat e delibere raffazzonate preparate con fretta e superficialità”.

