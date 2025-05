Taormina. “Bulimia e anoressia”, progetto di Cnr Messina e Università Cattolica di Milano

Permetterà di diagnosticare, valutare e trattare i disturbi alimentari

“Disturbi del comportamento alimentare: bulimia e anoressia”. Il tema è stato al centro di un incontro organizzato dal Kiwanis Club di Taormina in collaborazione con il Comune di Taormina e con l’Istituto “Salvatore Pugliatti” di Trappitello (Taormina), nell’Aula Magna della scuola.

L’evento Kiwanis ha permesso di far conoscere ai molti alunni presenti anche il progetto “Arcadia VR”. Il Progetto, nato dall’intesa fra il Cnr Irib di Messina e l’Università Cattolica di Milano, permetterà di diagnosticare, valutare e trattare i disturbi alimentari, in particolare l’anoressia e la bulimia.

Dopo i saluti istituti istituzionali, che sono stati portati per l’amministrazione comunale dal Vice-Sindaco di Taormina Antonino Lo Monaco, che ha presieduto l’intero incontro, e per l’IISS “S. Pugliatti” di Trappitello dal Dirigente Luigi Napoli; i saluti per il Kiwanis sono stati portati dal Presidente del Kiwanis Club di Taormina Angelo Caristi e dal Past Governatore del Distretto Italia-San Marino Salvatore Chianello. I lavori della giornata, introdottoti dal responsabile dell’Area Salute del Distretto Kiwanis Italia-San Marino Alfio Cavallaro, che ha coordinato gli interventi dei tre relatori: la ricercatrice-psicologa dell’IRIB-CNR di Messina, Flavia Marino; la biologa e professoressa dell’IISS “S. Pugliatti di Trappitello, Marika Ruggeri e l’ingegnere biomedico dell’IRIB-CNR di Messina, Gaia Roccaforte. Ha concluso i lavori il Vice Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Nunzio Spampinato.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza del Presidente del Kiwanis Club di Giarre-Riposto, Nicola Russo e dalla cospicua partecipazione di circa 120 alunni delle prime classi dell’indirizzo alberghiero e sportivo dell’Istituto “S. Pugliatti”. Il Kiwanis Club di Taormina, grazie al lavoro condotto dal suo socio, cerimoniere e segretario aggiunto, Simone Cappello, ha coinvolto il CNR-IRIB di Messina che sarà partner dei prossimi incontri.

L’evento a Trappitello di Taormina è il secondo appuntamento di un lungo e virtuoso percorso che il Kiwanis Club di Taormina sta affrontando, in sinergia con il Cnr-Irib di Messina, con le scuole del territorio di Messina e di Catania; seguiranno altri appuntamenti all’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva e all’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Taormina e di Roccalumera.

Dopo il convegno, nella Piazza Mozart di Trappitello è stata inaugurata, all’interno del nuovo parco giochi, una “Panchina Lilla”, colore della lotta ai disturbi del comportamento alimentare (Dca). L’inaugurazione della panchina è avvenuta in presenza delle autorità kiwaniane, del Vice-Sindaco di Taormina Antonino Lo Monaco e della Consigliera del Comune di Taormina e Provinciale, Carmelina Bambara e in rappresentanza dell’ISS “S. Pugliatti” dalla professoressa e biologa, Marika Ruggeri, con una rappresentanza degli alunni.