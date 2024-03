Taormina, completati gli interventi di manutenzione alle saracinesche della rete idrica

Il ripristino dell'approvvigionamento idrico evita la sospensione del servizio giovedì e venerdì

TAORMINA – Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria alle saracinesche di linea della rete idrica a Taormina. “I lavori erano necessari – hanno spiegato gli amministratori – a causa del cattivo stato delle saracinesche, trascurate per oltre vent’anni senza interventi di manutenzione”. Il personale tecnico di Asm ha eseguito le operazioni di ripristino programmate, garantendo il normale flusso dell’acqua in tutte le zone della città.

La manutenzione delle saracinesche, essenziale per la corretta distribuzione dell’acqua potabile, è stata completata tempestivamente, evitando ulteriori disagi alla cittadinanza. Di conseguenza, non sarà più necessario sospendere l’erogazione idrica nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 marzo, come precedentemente annunciato. Questo eviterà ulteriori inconvenienti agli utenti e garantirà un servizio idrico efficiente e affidabile.

L’importanza di questi interventi di manutenzione straordinaria è fondamentale non solo per migliorare l’efficienza del sistema idrico, ma anche per preservare la qualità dell’acqua fornita ai cittadini di Taormina. La pronta azione di Asm dimostra l’attenzione dell’azienda alle esigenze della comunità, assicurando un servizio di qualità e affidabile.

In conclusione, il completamento degli interventi di manutenzione alle saracinesche della rete idrica rappresenta un passo importante per la città di Taormina, consentendo di garantire un approvvigionamento idrico regolare e affidabile per tutti i suoi abitanti.