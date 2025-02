Taormina. Dopo S. Valentino si punta al Carnevale per attrarre i visitatori

Presentato un ricco cartellone di eventi in programma dal 22 febbraio al 4 marzo: dai Los Locos a Cecilia Gayle

TAORMINA – Archiviata con soddisfazione l’iniziativa “Fate l’amore a Taormina”, che ha registrato un buon afflusso di visitatori durante il weekend di San Valentino, l’Amministrazione comunale del sindaco Cateno De Luca rilancia con una serie di eventi legati al Carnevale. “Colora i tuoi sogni” è il titolo di un cartellone di spettacoli e sfilate che animeranno la città dal 22 febbraio al 4 marzo.

Il programma

Si parte sabato 22 febbraio con “Taormina Incanto”, la festa della musica al Palazzo dei Congressi, che proseguirà anche il giorno successivo. A seguire, tra il 25 e il 26 febbraio, spazio ai laboratori teatrali per bambini “Le Allegre Mascherine”, curati da Annamaria Raccuia, nei centri parrocchiali e nelle delegazioni comunali di Trappitello e Mazzeo.

Dal 27 febbraio, l’animazione per i più piccoli prenderà il via con “Fordream”, che porterà giochi, balli e gonfiabili in diverse piazze della città. Il 28 febbraio sarà la volta dello spettacolo teatrale “La fiera di Re Carnevale”, dedicato alla tradizione carnevalesca.

1, 2 e 3 marzo momento clou del Carnevale. Domenica pomeriggio grande sfilata di carri allegorici lungo Corso Umberto, mentre la sera si ballerà con “The Mask Dance” con Cecilia Gayle in Piazza Falcone e Borsellino a Trappitello. La cantante costaricana divenuta nota nella seconda metà degli anni novanta, in particolare in Italia, con la pubblicazione del singolo El pam pam, successo dell’estate 1998 animerà la piazza.

Lunedì 3 marzo, invece, appuntamento con concerto dei “Los Locos”, il duo di musica latino-americana, formato da Roberto Boribello e Paolo Franchetto.

Gran finale martedì 4 marzo con un’altra imperdibile sfilata di carri allegorici e la chiusura con Taormina in festa tra maschere e musica, in Piazza Duomo.

L’assessore Sferra: “Vogliamo una Taormina viva”

Tutti gli eventi del Carnevale di Taormina sono gratuiti. “Siamo pronti a vivere un’edizione del Carnevale molto bella – dichiara l’assessore al turismo Sferra – con un programma che abbraccia la musica, la creatività e la tradizione. Vogliamo che Taormina sia viva e accogliente in ogni periodo dell’anno, e questa festa rappresenta un’ulteriore occasione per coinvolgere cittadini e visitatori. Per questo – prosegue Sferra – abbiamo lavorato a un calendario variegato, con eventi adatti a tutte le età. La risposta del pubblico per il nostro San Valentino ci ha confermato quanto sia importante creare occasioni di incontro e intrattenimento. Adesso siamo pronti a colorare i sogni di tutti con un Carnevale indimenticabile.”