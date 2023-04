Taormina. Fuga dal gruppo del candidato sindaco De Luca: vanno via anche Cilona, Carella e Sabato - Tempostretto

I fuoriusciti sono adesso 9: "Una scelta dettata dal rispetto per i principi di democrazia e partecipazione". La replica del deputato: regionale: "Ci siamo liberati della zavorra politica che puntava ad occupare posti di comando"

TAORMINA – Continua la fuga dal gruppo che fa capo al candidato sindaco Cateno de Luca. Sono andati via nelle ultime ore anche Salvo Cilona, Vittorio Sabato junior e Chiara Carella. I tre erano sul palco nel corso del comizio di sabato 15 in piazza IX Aprile al fianco del deputato nazionale, quella sera rimasto “orfano” di altri personaggi di spicco che lo avevano affiancato nell’avventura in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio: Andrea Carpita, Manfredi Faraci, Lucia Gaberscek, Giuseppe Lo Turco, Andrea Raneri ed Eddy Tronchet. Nove in tutto. Poche parole per spiegare congiuntamente il motivo del loro gesto, del perché hanno abbandonato il progetto del deputato regionale: “Nostro malgrado – il coro unanime – consideriamo definitivamente concluso il percorso politico con l’onorevole Cateno De Luca in vista delle amministrative del prossimo maggio. Una scelta dettata dal rispetto profondo che ognuno di noi – aggiungono – nutre per i principii di democrazia e partecipazione e vero amore per la città”. L’ipotesi che da questo gruppo (parte del quale riconducibile a Mario D’Agostino) possa venire fuori un nuovo candidato a sindaco, a questo punto non sembra più tanto remota. Andrebbe ad aggiungersi a Mario Bolognari, Cateno De Luca e Antonio D’Aveni. A meno che non si faccia “sintesi” con Bolognari. Ma i nove andati via da De Luca vorrebbero un nome nuovo. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Il tempo stringe e tra poco più di una settimana dovranno essere presentate le liste.

La replica di De Luca non si è fatta attendere ed è giunta attraverso i suoi canali social. “Abbiamo stanato tutti i finti convertiti – esordisce il leader di Sud chiama Nord – e li abbiamo messi all’angolo per evitare un altro sindaco ostaggio dalle medesime lobby che hanno politicamente stuprato Taormina. In questi giorni – aggiunge De Luca – abbiamo respinto tutti i tentativi di ritorno dei finti convertiti ed abbiamo atteso che si consumasse anche lo strappo con coloro che erano in attesa di capire se la propria poltrona sarebbe stata garantita. Ora ci siamo liberati di quella zavorra politica che puntava solo ad occupare i posti di comando nelle istituzioni municipali. Io non devo fare a tutti i costi il sindaco di Taormina perché non sono politicamente disoccupato. La mia storia dimostra che le elezioni si vincono non nelle urne ma ogni giorno successivo alle elezioni – conclude -e non mi faranno cambiare idea alcuni candidati e candidiate che mi hanno scambiato per un pupo”.