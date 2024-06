Taormina, il ritorno di De Luca: domenica in Aula per il bilancio di un anno di attività come sindaco

Il consiglio comunale, a sua volta, deve esprimere le proprie valutazioni sulla relazione entro dieci giorni dalla sua presentazione

TAORMINA – Domenica prossima, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, leader del movimento politico Sud Chiama Nord, sarà presente a Taormina per un consiglio comunale straordinario. L’obiettivo dell’incontro è discutere e fare il punto sul suo primo anno di attività come sindaco della città. Accanto a lui, ci saranno gli assessori e i vertici delle aziende partecipate, pronti a offrire una panoramica completa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti dall’amministrazione nel corso dell’ultimo anno.

De Luca ha sempre attribuito grande importanza a questo momento di resoconto davanti alla cittadinanza, un appuntamento che ha rispettato costantemente durante i suoi precedenti mandati come sindaco di Messina e di Santa Teresa di Riva. Per lui, la trasparenza e il dialogo con i cittadini sono valori fondamentali nella sua visione di amministrazione pubblica.

Recentemente, De Luca ha promosso l’approvazione di una norma nel Parlamento siciliano che obbliga i sindaci a relazionare in consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma amministrativo, sulle attività svolte e su fatti rilevanti. Questa relazione deve essere presentata ogni anno e, in caso di ritardo di oltre 60 giorni, vengono applicate sanzioni sia sui trasferimenti regionali che sull’indennità del sindaco.

Il consiglio comunale, a sua volta, deve esprimere le proprie valutazioni sulla relazione entro dieci giorni dalla sua presentazione. Se anche il consiglio ritarda, viene nominato un commissario ad acta per garantire l’adempimento. Domenica segnerà anche il ritorno di De Luca a Taormina dopo un periodo di riposo necessario per recuperare completamente la sua condizione fisica, compromessa da una polmonite che a maggio lo aveva costretto a trascorrere 10 giorni in ospedale. L’incontro di domenica rappresenta quindi un’importante occasione per fare il punto sull’operato dell’amministrazione De Luca, ascoltare le osservazioni dei consiglieri e dei cittadini, e delineare le prospettive per il futuro di Taormina.