Taormina illumina il cinema: al Nations Award Spacey, Giannini e un cast da sogno

Sul red carpet il due volte premio oscar Kevin Spacey e Giancarlo Giannini, Noemi Brando madrina dell’evento, premio speciale a Paolo Conte

TAORMINA – La Perla dello Ionio si prepara a brillare sotto i riflettori del grande cinema. Dal 19 al 21 luglio, la 18esima edizione del Nations Award, il prestigioso Premio Cinematografico delle Nazioni, porterà a Taormina un cast stellare e un programma ricco di eventi, all’insegna della cultura, dell’arte e della sostenibilità ambientale. Ad inaugurare la rassegna sarà il grande Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che domenica 21 luglio si esibirà in una performance esclusiva al Teatro Antico. A lui verrà conferito il Nations Award alla carriera per il suo immenso contributo al cinema, che lo ha visto protagonista di pellicole indimenticabili come “I soliti sospetti” e “American Beauty”.



Altro grande nome del cinema italiano sarà Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano e internazionale, recentemente insignito della stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Giannini, maestro di versatilità e talento, ha regalato al pubblico interpretazioni memorabili in film cult come “Film d’amore e d’anarchia”, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” e “Pasqualino Settebellezze”.

Celebrità e impegno sociale

Tra i premiati di questa edizione troviamo anche Paolo Conte, raffinato cantautore e poeta, figura di riferimento della musica italiana. Non mancheranno i momenti dedicati alla recitazione, con la presenza degli attori Gaetano Aronica e Margareth Madè, entrambi siciliani e interpreti di grande successo. Madalina Ghenea, modella e attrice impegnata nella tutela ambientale, riceverà il Thinkingreen Award Next Generation. La madrina dell’evento sarà Noemi Brando, reduce dal successo della serie Netflix “Sei nell’anima” su Gianna Nannini, che riceverà il Thinkingreen Award Next Generation come miglior attrice rivelazione.

Un impegno per il pianeta

Il Nations Award non è solo cinema, ma anche un forte impegno per la sostenibilità ambientale. Il ciclo di convegni Thinkingreen, vedrà la partecipazione di esperti del settore, esponenti delle istituzioni e personalità del mondo dello spettacolo, uniti nel sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di tutelare il nostro pianeta. Tra gli ospiti di Thinkingreen spiccano gli architetti di fama internazionale Doriana e Massimiliano Fuksas (che saranno anche premiati nel corso dell’evento), che dialogheranno con il vicepremier Matteo Salvini sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Atteso anche l’intervento del presidente del Fc Internazionale, Giuseppe Marotta, in una tavola rotonda dedicata allo sport e alla sostenibilità.

Solidarietà in primo piano

La manifestazione sarà anche un’occasione per sostenere una causa importante: la lotta alla sclerosi multipla. L’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sarà partner dell’evento e sul palco del Teatro Greco sarà presente l’attrice Ester Pantano, testimonial d’eccezione della raccolta fondi per la ricerca contro questa malattia. Il Nations Award-Thinkingreen 2024 si preannuncia come un’edizione ricca di contenuti di alto livello, con un cast d’eccezione e un focus sul tema della sostenibilità ambientale.