Taormina in testa alla ripresa turistica con Roma, boom con Expedia

Il sindaco De Luca ha avuto un incontro con un responsabile Italia e Malta del gruppo. Si punta ad espandere il potenziale turistico della Città con la destagionalizzazione

Taormina si prepara a consolidare il suo ruolo di eccellenza nel panorama turistico internazionale. Un incontro tra il sindaco Cateno De Luca, l’assessore Jonathan Sferra e il responsabile Italia e Malta di Expedia media solutions, Salvo Bellone, ha acceso i riflettori sulle ottime performance della città, pronte a essere valorizzate con strategie mirate.

I numeri dicono che Taormina guida la ripresa turistica in Italia, posizionandosi al top insieme a Roma. Rispetto al 2019, la città ha registrato un’eccezionale crescita, con un +40% della permanenza media dei visitatori. Un dato che la rende la destinazione italiana con le migliori performance.

Profilo del turista: americano, alto spendente e affezionato

L’analisi di Expedia evidenzia un mercato turistico prevalentemente internazionale, con l’89% degli arrivi provenienti dall’estero. Tra i principali paesi figurano gli Stati Uniti (32%), il Regno Unito (10%), l’Australia (7%) e il Canada (6,5%). Interessante notare l’alta capacità di spesa degli americani, con una media di 700 euro a notte, seguiti da australiani (459 euro) e canadesi (380 euro). La permanenza media si aggira attorno alle 3 notti.

Destagionalizzazione: un impegno concreto per il futuro

Forte di questi dati incoraggianti, l’Amministrazione comunale annuncia un piano d’azione per destagionalizzare il turismo. L’obiettivo è quello di incrementare la visibilità di Taormina anche nei periodi fuori stagione, sostenendo le attività imprenditoriali che operano tutto l’anno. La collaborazione con Expedia Group rappresenta un passo fondamentale in questo processo, volto a uno sviluppo turistico sostenibile e duraturo.

Taormina: una destinazione di eccellenza a livello internazionale

L’impegno congiunto di pubblico e privato punta a consolidare la posizione di Taormina come una delle principali mete turistiche non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. I presupposti sono ottimi, i dati lo confermano: Taormina è pronta a brillare ancora più forte nel firmamento turistico globale. In risposta a questi dati promettenti, il sindaco De Luca ha annunciato l’attuazione di azioni concrete all’interno della strategia di destagionalizzazione. “Queste azioni – sostiene De Luca – mirano ad aumentare la visibilità di Taormina come destinazione turistica oltre la stagione tradizionale, impegnandosi anche a sostenere le attività imprenditoriali che operano 365 giorni all’anno. L’incontro con Expedia Group – aggiunge – rappresenta un passo fondamentale verso lo sviluppo sostenibile del settore turistico a Taormina, consolidando la sua posizione come una delle principali destinazioni turistiche non solo in Italia, ma anche a livello internazionale”.