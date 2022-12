Taormina. La notte di San Silvestro si ballerà in piazza Duomo. Gli eventi di Capodanno - Tempostretto

Il countdown nella Perla dello Jonio. L'assessore Carpita: "Soddisfatti per la tante presenze turistiche"

TAORMINA – Si farà il tradizionale countdown di Capodanno a Taormina. Sabato 31 dicembre, a partire dalle 22, si ballerà in piazza Duomo con un dj set che andrà avanti sino alle 2. Un modo per vivere insieme, in un clima di festa e gioia, gli ultimi scampoli del 2022 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il countdown era stato richiesto da più fronti all’Amministrazione comunale e rappresenta un motivo in più per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in una Taormina vestita a festa. Adesso è arrivata l’ufficializzazione dell’appuntamento da parte dall’assessore al Turismo, Andrea Carpita, che non ha risparmiato energie per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.

“Chiuderemo il 2022 con la classica ciliegina sulla torta – spiega l’assessore Carpita – grazie al countdown di mezzanotte che ci era stato richiesto anche da numerosi ristoratori e albergatori. Siamo molto soddisfatti perché in questo periodo stiamo registrando tante presenze turistiche, soprattutto di stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Abbiamo creato una bella atmosfera natalizia in città”, ha concluso Carpita.

Taormina ha ospitato anche eventi culturali di livello e sono stati particolarmente apprezzati dai visitatori i concerti serali al Palacongressi e le esibizioni dei pianisti sul Corso Umberto. La mattina del 31 dicembre, al Teatro Antico, ci sarà uno show delle Christmas Ladies, mentre la sera del 1° gennaio, alle 19, al Palazzo dei congressi, è in programma il concerto di Capodanno dell’Orchestra a Plettro Città di Taormina. Tutti eventi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.