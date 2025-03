Taormina. “Le Valli del mito e della musica” e i giovani talenti della cucina

Ha preso il via l'evennto promosso dal Gal. Il programma di oggi

TAORMINA – Ha preso il via ieri a Taormina l’evento “Le Valli del mito e della musica”, promosso dal Gal Taormina Peloritani – Terre dei miti e della bellezza. Alla cerimonia inaugurale l’assessore al Turismo di Taormina Jonathan Sferra, il sindaco di Castelmola Orlando Russo, e il presidente del GAL Antonio Bonfiglio. Il taglio del nastro, avvenuto in Piazza IX Aprile, ha segnato l’inizio di una due giorni di eventi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, tra enogastronomia, cultura e sostenibilità.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la connessione tra i comuni delle Valli Peloritane e promuovere il nostro straordinario patrimonio enogastronomico e culturale” – ha dichiarato il presidente del Gal, Antonio Bonfiglio. “Lavorare insieme per far emergere le nostre peculiarità significa non solo conservare le tradizioni, ma anche innovare per attrarre nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico.”

Anche l’assessore al Turismo di Taormina, Jonathan Sferra, ha espresso entusiasmo: «Eventi come questo permettono di riscoprire e valorizzare le nostre radici culturali, unendo innovazione e tradizione per una promozione turistica sostenibile e di qualità».

Ha commentato il sindaco di Castelmola Orlando Russo: «Iniziative come queste, sono fondamentali per promuovere in maniera integrata le eccellenze delle Valli Peloritane e creare opportunità concrete di crescita turistica ed economica. La collaborazione tra i comuni coinvolti è il vero valore aggiunto per rilanciare e valorizzare il territorio».

Dopo la cerimonia inaugurale, spazio all’alta cucina con una masterclass culinaria che ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS “S. Pugliatti” di Taormina. I giovani chef hanno realizzato e presentato ricette innovative ispirate alla tradizione siciliana, dimostrando creatività e competenza tecnica nella reinterpretazione delle eccellenze locali.

A seguire, il dibattito sulle tradizioni legate alla pesca e al pesce azzurro ha coinvolto esperti del settore, tra cui Pietro D’Agostino, Alex Revelli Sorini, Arianna Trisciani, Vittorio Castellani e Francesco Zizzo.

Un dialogo tra storia, cultura e sostenibilità, che ha messo in luce l’importanza del patrimonio ittico siciliano e le prospettive future per la valorizzazione di questa risorsa.

Alle 13 lo show-cooking della chef stellata Dalila Grillo e la sua interpretazione del pesce azzurro: sgombro confit, salsa alla mandorla, cappero e gel di limone.

La manifestazione è proseguita nel pomeriggio con l’esibizione del gruppo “I Molesi”. E poi un cooking show della chef Domenica Randazzo, che ha presentato un dolce tipico siciliano, con la partecipazione degli esperti Vittorio Castellani e Alex Revelli. Gnde chiusura in Piazza Duomo con “Grande Sud” grazie ad artisti del calibro di Mario Incudine, Peppe Servillo ed Eugenio Bennato.

Il programma di domenica 16 marzo

L’evento “Le Valli del Mito e della Musica” prosegue oggi domenica 16 marzo con una giornata dedicata all’innovazione e alla sostenibilità delle eccellenze del territorio del GAL Taormina Peloritani.

Si comincia alle 10:30, in Piazza IX Aprile, con il convegno tematico “I prodotti della terra”, che prevede una tavola rotonda con ospiti di rilievo del settore agroalimentare: lo chef stellato Pietro D’Agostino, il professore e gastrosofo Alex Revelli Sorini, Fabio Di Francesco (Presidente di Slow Food Sicilia), Francesco Nicoletti (Movimento dello stile di vita mediterraneo ATS), Francesca Cerami (Presidente IDIMED) e il giornalista gastronomico internazionale Vittorio Castellani.

Alle 12:00 lo chef stellato Pietro D’Agostino sarà protagonista di uno showcooking esclusivo, durante il quale presenterà una sua personale rivisitazione di una ricetta della tradizione locale.

Dalle 13:00 sarà possibile degustare specialità tipiche della tradizione siciliana nei food corner dedicati, per un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici del territorio.

Il pomeriggio proseguirà alle 17:00 con una degustazione guidata e uno showcooking dello chef Giuseppe Geraci, che realizzerà un dolce speciale agli agrumi, esaltando i sapori tipici della Sicilia.

La giornata si concluderà in musica alle 19:00 in Piazza Duomo, con il concerto serale del gruppo musicale siciliano “I Beddi”.

“Le Valli del Mito e della Musica” è un’iniziativa che punta a valorizzare le tradizioni culturali, enogastronomiche e artigianali delle Valli dei Peloritani, rafforzando l’identità del territorio e il suo potenziale turistico.

L’attività di animazione e promozione territoriale del Gal prende avvio con il progetto dedicato alle Valli, che prevede sei eventi già programmati, e proseguirà successivamente con ulteriori iniziative che coinvolgeranno tutti i comuni appartenenti al Gal.

Dopo le prime due giornate svoltesi a Taormina il 15 e 16 marzo, il programma proseguirà con gli appuntamenti nelle altre Valli: il 22 e 23 marzo nella Valle del Nisi (Fiumedinisi), il 29 e 30 marzo nella Valle del Ghiodaro (Letojanni), il 5 e 6 aprile nella Valle del Mela (Monforte San Giorgio), il 26 e 27 aprile nella Valle del Dinarini (Roccalumera), per concludersi il 3 e 4 maggio nella Valle d’Agrò (Santa Teresa di Riva).

