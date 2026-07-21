 Taormina. Nuovi guai per Giuseppe Ruggeri, sequestro da 200 ml euro

Taormina. Nuovi guai per Giuseppe Ruggeri, sequestro da 200 ml euro

Alessandra Serio

Taormina. Nuovi guai per Giuseppe Ruggeri, sequestro da 200 ml euro

martedì 21 Luglio 2026 - 11:26

Chi è il soggetto al centro dell'ultima operazione della GdF

Messina – Nuovo sequestro preventivo per Giuseppe Ruggeri, il 61enne di Taormina con diversi precedenti alle spalle. La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Messina ha analizzato il reddito dichiarato dall’uomo e dai familiari, cinque persone inserite nello stesso nucleo, riscontrando una sproporzione tra i beni posseduti, il tenore di vita e quanto dichiarato all’Erario.

Sequestro da 200 ml euro della Gdf, perché è scattato

gdf taormina

Il profilo del 61enne, considerato pericoloso socialmente, unito al dato fiscale, ha convinto la Procura della Repubblica di Messina a chiedere ed ottenere il provvedimento di sequestro, autorizzato dal Tribunale Misure di Sorveglianza su beni e denaro fino a 200 mila euro.

Chi è Giuseppe Ruggeri

Negli anni l’uomo, difeso dall’avvocato Antonello Scordo, ha avuto diversi guai con la giustizia: rissa, usura, omicidio colposo, lesioni personali, minacce, detenzione di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dall’aver agevolato l’associazione mafiosa.

L’incendio a Letojanni e il distributore in società coi tortoriciani

Un mese fa Ruggeri è stato condannato a 6 anni e 4 mesi in appello per aver appiccato l’incendio che nel luglio 2023 minacciò Letojanni, Castelmola e Taormina. Nel dicembre 2025 l’uomo è andato ai domiciliari e il figlio è stato interdetto dall’attività economica perché gestivano di fatto, insieme ad un soggetto di Tortorici anche lui già noto, il distributore di carburanti posto sulla scorrevole Due Fiumare tra Mirto e Rocca di Caprileone, sequestrato.

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