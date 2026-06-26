 Appiccò l'incendio che colpì Castelmola, com'è andato il processo

Appiccò l’incendio che colpì Castelmola, com’è andato il processo

Alessandra Serio

Appiccò l’incendio che colpì Castelmola, com’è andato il processo

venerdì 26 Giugno 2026 - 08:00

Sentenza d'appello per Ruggeri, arrestato per il pauroso rogo che nel 2023 minacciò anche Taormina e Letojanni

E’ severa anche in appello la condanna per Giuseppe Ruggeri, imputato del devastante incendio del luglio 2023 tra Taormina e Castelmola. La Corte d’Appello lo ha condannato a 6 anni e 4 mesi, confermando la sua responsabilità e il pagamento del danno al Comune di Taormina, assistito dall’avvocato Giovanni Mannuccia. Il 61enne di Taormina, difeso dall’avvocato Antonello Scordo, incassa un lieve “sconto di pena”: in primo grado la condanna era stata a 8 anni di reclusione.

L’incendio del 2023

Ruggeri era stato arrestato dai carabinieri nel 2025 dopo l’enorme rogo scoppiato il 25 luglio 2023. Le fiamme superarono i 3 metri d’altezza e colpirono soprattutto Castelmola, minacciarono Taormina e lambirono Letojanni. Danneggiati i fabbricati e chiusa a lungo l’autostrada A18 tra Roccalumera e Taormina. Servirono più di 24 ore ai Vigili del Fuoco per domare completamente l’incendio.

Terreni da sfruttare per pascolo

Le indagini portarono a Ruggeri, individuato dopo due anni. L’uomo voleva bruciare terreni limitrofi ai suoi per rigenerarli e farne pascolo. I militari scoprirono che aveva invitato vari allevatori a condurre il proprio bestiame nelle aree in questione, avviando trattative per “concederle” – benché senza titolo – in cambio di somme di denaro per migliaia di euro. L’uomo avrebbe vantato ingiustificatamente la disponibilità dei terreni e, comportandosi di fatto come padrone.

Una vecchia conoscenza

Ruggeri, in carcere a Siracusa, era già noto alle forze dell’ordine, avendo la fedina penale già “macchiata”: in passato è stato coinvolto in inchieste antimafia che hanno svelato gli interessi dei clan nella zona jonica del Messinese.

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