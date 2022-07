Taormina. Ragazzi "speciali" sul set per realizzare otto cortometraggi - Tempostretto

Trentatré giovani, seguendo lezioni e direttive di esperti del settore cinematografico, realizzeranno dei cortometraggi che saranno presentati il prossimo anno nei principali festival del cinema

TAORMINA – “Filo di Arianna” al via. Primo Ciak per i ragazzi “speciali” che sotto la guida del regista Massimo Guglielmi e dell’attore Carmelo Bacchetta, hanno iniziato le riprese di uno degli otto cortometraggi che saranno realizzati nei prossimi giorni.

I giovani a Tindari e a Taormina, emozionati ma determinatissimi, si sono trasformati in troupe cinematografica: registi, fonici, segretari e direttori di produzione, direttori di fotografia, costumisti, fotografo di scena, operatore, assistenti di produzione, macchinisti, parrucchieri, attori. Ognuno ha coperto il ruolo che gli è stato assegnato durante il corso durato una trentina di giorni. Ogni allievo, concentratissimo, ha svolto il proprio ruolo sorprendendo non poco i professionisti e attirando l’attenzione dei turisti presenti numerosi in questi giorni.

Gli attori Giulia, Aurora, Demetrio e Federico hanno osservato alla lettera il copione e le indicazioni dei loro colleghi registi. Colazione a sacco, come avviene durante le riprese di qualsiasi film. Ma pranzare era l’ultimo dei loro pensieri. In tanti hanno raccontato il disagio di adolescenti e preadolescenti che hanno vissuto storie difficili. Ma non era capitato mai che fossero gli stessi ragazzi a raccontare le loro storie, a sceneggiarle e a farle diventare film dove loro stessi diventano attori. Il cinema come straordinario mezzo terapeutico.

Progetto “Filo di Arianna”

Il progetto “Filo di Arianna 2022”, che ha visto sino a qualche giorno fa, tra i banchi, trentatré giovani che hanno disagi e che, seguendo lezioni e direttive di esperti del settore cinematografico, realizzeranno dei cortometraggi che saranno presentati il prossimo anno nei principali festival del cinema. L’obiettivo del Centro studi “Dismed Ets”, ente del terzo settore presieduto da Filippo Livio che ha organizzato il progetto, è quello di stimolare i protagonisti del progetto, adolescenti e preadolescenti con disagio, a raccontare un’esperienza di vita o a elaborare una loro idea narrativa in linea con il linguaggio cinematografico attraverso le tecniche e le competenze di tutte le principali professionalità del cinema.

Il corso di filmaking per adolescenti e preadolescenti con difficoltà, ideato coordinato e diretto dal regista Massimo Guglielmi, allievo di Umberto Eco e navigato regista italiano, si avvale anche dell’esperienza della neuropsichiatra Antonella Gagliano, professoressa associata di neuropsichiatria infantile presso l’Università di Catanzaro. A dare sostegno ai ragazzi e a partecipare ai film l’attore Carmelo Bacchetta.

A patrocinare e a sostenere economicamente l’ iniziativa l’assessorato regionale alla Sanità, mentre sponsor è il gruppo Caronte & Tourist. Ci sono poi i patrocini gratuiti di diversi enti: dal Comune di Taormina alla Città metropolitana di Messina, all’Ente Teatro di Messina. Oggi a partecipare gratuitamente alle riprese, gli attori Giovanna Manetto, Giovanni Cundrò, Aurora Grasso, Federica Giglia.