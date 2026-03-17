 Savoca. Frana nel centro storico, area chiusa a mezzi e pedoni

Savoca. Frana nel centro storico, area chiusa a mezzi e pedoni

Gianluca Santisi

Savoca. Frana nel centro storico, area chiusa a mezzi e pedoni

martedì 17 Marzo 2026 - 16:10

Imponente distacco da un costone in seguito alle piogge

SAVOCA – Il maltempo non risparmia il borgo medievale di Savoca. Questo pomeriggio una frana si è verificata in pieno centro storico, per fortuna senza persone coinvolte.

L’area è attualmente transennata e sottoposta a monitoraggio da parte dei tecnici comunali e della Polizia Municipale. “Stiamo valutando le condizioni di sicurezza e programmando gli interventi urgenti di messa in sicurezza”, ha spiegato il sindaco Massimo Stracuzzi.

Intanto, si è resa necessaria l’immediata interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato, al fine di garantire la pubblica incolumità. La viabilità nel tratto in questione risulta quindi interrotta e sono stati predisposto percorsi alternativi all’interno del centro storico, opportunamente segnalati sul posto.

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