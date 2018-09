Sepoltura senza un nome per il corpo rinvenuto ad Isola Bella

TAORMINA. Non ha ancora un nome il corpo rinvenuto nello specchio di mare che bagna l’Isola Bella, a Mazzarò, lo scorso 13 luglio. L’avanzato stato di decomposizione ha reso complicato il riconoscimento dell’uomo, il cui cadavere è stato avvistato da un pescatore e poi recuperato dal Nucleo subacquei dei carabinieri di Messina.

Quel corpo, rimasto sinora nella camera mortuaria dell’Ospedale S. Vincenzo, avrà presto una degna sepoltura grazie all’intervento del Comune, la cui Giunta presieduta dal sindaco Mario Bolognari ha autorizzato che sia seppellito nel cimitero di Taormina. Contestualmente l’Amministrazione comunale ha stanziato la somma necessaria, che ammonta a poco più di 2mla e 500 euro.

Il tutto è stato possibile in quanto il magistrato ha dato il nullaosta a seppellire la salma, una volta ultimati tutti i rilievi di natura tecnica.

Le indagini per ridare una identità a quel corpo intanto proseguono. Sta lavorando alacremente anche la Guardia costiera di Giardini Naxos, che sta vagliando una serie di casi di persone scomparse, non solo in Sicilia ma anche nella dirimpettaia Calabria.

Sul corpo, immediatamente dopo il rinvenimento, è stato eseguito l’esame autoptico e l’estrazione del Dna.