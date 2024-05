Modestino rinnova con l’Akademia Messina, la prima conferma per la prossima stagione

La centrale irpina punta alla consacrazione in una squadra pronta ad ambire alla massima serie: "Voglio ricambiare l'affetto dei tifosi regalando grandi emozioni"

MESSINA – Dopo quella dello staff tecnico e l’annuncio dell’ingaggio di Giulia Carraro in regia, arriva la prima conferma in casa Akademia, che già avevamo anticipato. Si tratta della centrale Dalila Modestino. Classe ’95, 185 cm, nativa di Ariano Irpino (AV), Dalila è anche iscritta presso la facoltà di Lettere dell’Università di Bologna. E’ reduce da una stagione con la maglia di Akademia in cui ha collezionato 33 presenze (tra Campionato e Coppa), realizzando 242 punti (160 in attacco con una percentuale del 44 %, 60 muri e 21 ace).

La prossima potrà essere la stagione della sua definitiva consacrazione. Si prospetta un torneo che, come dichiarato dal presidente Costantino, nelle intenzioni dei vertici del club dovrebbe consentire l’approdo in massima serie. Un contesto, dunque, che potrebbe consentirle quel salto di qualità auspicato.

Dopo la conferma: “Puntiamo più in alto”

“Sono contenta di poter far parte di questo importante progetto – ha dichiarato Dalila Modestino. Ringrazio anzitutto per la fiducia la società e lo staff. Sono stata accolta benissimo dai messinesi, sin dal primo giorno. Fino all’ultima esperienza vissuta in campo, è stato bellissimo poter concludere sostenute dal colore del pubblico, direi nonostante la sconfitta. Aspetto di ricambiare regalando emozioni grandissime. Sicuramente, dopo il finale di stagione che abbiamo vissuto – conclude la centrale – si vorrà alzare ancora di più l’asticella, puntando in alto. Questa sarà l’ambizione mia ma anche delle mie nuove compagne. Spero davvero di poter fare il meglio possibile”.

La carriera di Modestino

Cresciuta nella Gsa Pallavolo Ariano, la centrale irpina con la società del Tricolle conquista obiettivi di rilievo nei campionati di categoria. Arrivano due convocazioni in Nazionale giovanile con il tecnico Marco Mencarelli. Nel 2014, viene prelevata dalla Volley Caserta con cui disputa due campionati: il primo in serie C ed il secondo in A2, dove allena l’ex di Messina, Nino Gagliardi. In seguito, si trasferisce nella vicina Benevento, in B2, quindi tre annate in B1 con Cerignola, Isernia e Altino, prima di approdare a Martignacco.

Indossa per tre stagioni la casacca della società friulana dove, sotto l’abile lavoro di coach Gazzotti, si è afferma per la sua leadership e la capacità di fare gruppo. Anche per queste sue caratteristiche è stata scelta la scorsa estate da coach Bonafede per far coppia al centro insieme a Melissa Martinelli. Con le sue prestazioni ha dimostrato di meritare ampiamente la conferma da parte della dirigenza e dello staff tecnico.

Roster Akademia 2024/2025

Palleggiatrici: Giulia Carraro (1994).

Schiacciatrici: Aurora Rossetto (1997) non ufficiale.

Centrali: Dalila Modestino (1998).

Opposte:

Libero:

In uscita

Palleggiatrici: Giulia Galletti (1999), Ilaria Michelini (1999).

Schiacciatrici: Valeria Battista (2001), Jessica Joly (2000), Giulia Felappi (2002).

Centrali: Melissa Martinelli (1993), Greta Catania (2004), Valentina Mearini (1994).

Opposte: Kelsie Payne (1995).

Libero: Marianna Maggipinto (1996), Sara Ciancio (1999).

