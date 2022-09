Taormina. Serena Caredda è la nuova "Ragazza per il Cinema 2022" - Tempostretto

La finalissima del concorso nazionale si è svolta al Teatro Antico. Tutte le fasce assegnate

TAORMINA – “Sono emozionata, ma felicissima. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutata in questa avventura. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto. Quest’anno ho voluto riprovare, soprattutto spronata dal mio grande “tutor”, sostenitore, agente, amico, fratellone: Francesco Locci, titolare dell’Agenzia “Fashion Squad Agency” e responsabile Regione Sardegna di “Una Ragazza per il Cinema”. Il mio obiettivo era vincere… e ho vinto! Ancora devo metabolizzare, non ci credo ancora. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo dello spettacolo!”. Sono le parole a caldo di Serena Caredda, la nuova “Ragazza per il Cinema 2022”, eletta al termine della finalissima al Teatro Antico di Taormina.

Seconda classificata la siciliana Carolina Trombatore, terza la piemonentese Elisabetta Stella. Krizia Moretti, romana, dopo un anno ricco di esperienze artistiche, lascia la corona alla nuova eletta sarda. La carovana di “Una Ragazza per il Cinema”, ha attraversato in lungo e in largo, l’Italia in compagnia di attori, produttori, registi, giornalisti, musicisti, cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Un’edizione che ha segnato la rinascita dell’evento, voluta fortemente dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. Durante la serata finale, le ragazze hanno avuto il privilegio di sfilare in uno dei luoghi più belli al mondo, il Teatro Antico di Taormina.

Tutti gli altri premi

Nella stessa serata sono state assegnate altre fasce: Ragazza 2 Bekiny Adelia Fiorilla; Ragazza Comersud Gilda Fusco; Ragazza VideoBank Nunzia Amato; Ragazza Regione Siciliana Assessorato Turismo e Spettacolo Elisabetta Stella; Ragazza Taormina Arte Marzia Scilluffo; Ragazza Miss delle Miss Irina Japie; Ragazza Moda Anastasia Di Pietro, al secondo posto Nicole Reato, al terzo posto Carolina Trombatore; Ragazza Primadonna Carolina Trombatore; Ragazza Messeguè Siria Rosa Buonocore; Ragazza Jan Klebert Rebecca Cossu; Ragazza Gil Cagnè Giulia Musmeci; Ragazza Wella Giorgia Azzarelli; Ragazza Guess Nunzia Amato; Ragazza Studio Cinema Flavia Schembri. Infine, Lucrezia Dore ha ricevuto una Borsa di studio “Studio Cinema”, nella prova Talento. Inoltre, Sofia Ndiaye è stata scelta dal produttore di un film che dal 28 settembre sarà girato in Sicilia a Sciacca.

La soddisfazione degli organizzatori

“Una Ragazza Per il Cinema, per aspiranti modelle – afferma Antonio Lo Presti – si differenzia da ogni altro Concorso, perché non punta alla ricerca esclusiva della bellezza femminile, ma tende ad individuare attraverso le numerose selezioni, elementi nuovi dotati di talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali per essere proposte nel Mondo dello Spettacolo, della Moda, del Cinema, della Pubblicità e della Televisione”. “Il nostro evento – aggiunge Daniela Eramo – è il primo concorso nel suo settore che offre realmente alle concorrenti opportunità di crescita professionale nei vari settori dello spettacolo. Grazie alle collaborazioni strette in ogni ambito del mondo dello spettacolo”.