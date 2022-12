Sul posto i vigili del fuoco di Letojanni, nel centralissimo corso Umberto

TAORMINA – Pericolo sul corso Umberto a Taormina. Intorno alle 19.15 di stasera, 8 dicembre, si è staccato il supporto di un balcone in pietra, precipitando giù. Non si sono registrati danni ma sono in corso verifiche. E, soprattutto, non c’è stato alcun ferito. Ed è davvero una fortuna, considerata la via centralissima e il passeggio nel giorno dell’Immacolata. Sul posto i vigili del fuoco di Letojanni.