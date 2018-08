Trasformazione e commercio della canapa, incontro con il deputato Sunseri

TAORMINA. Il deputato regionale Luigi Sunseri accompagnato dall’onorevole Angela Raffa, hanno incontrato un gruppo di imprenditori e tecnici che hanno avviato attività di produzione, trasformazione e commercio della canapa in Sicilia.

All’incontro, che potrebbe diventare il preliminare di un tavolo tecnico da riunire periodicamente, erano presenti anche il meetup Rousseau con Antonino Arcidiacono, il meetup Taorminesi in Movimento con Rosario Puglia, Davide Ferrara e Roberta Schiera e gli attivisti del meetup Giardini Naxos in Movimento con Giuseppe Leotta, Giuseppe Scalise e Andrea Gialloreto. Questi ultimi promotori dell'incontro insieme ai coltivatori della provincia di Messina.

“L’ incontro è stato possibile grazie, sopratutto, - si legge in una nota - all'impegno ed al coordinamento di Angela Augusta e Maria Lidia Rao, imprenditrici e coltivatrici di canapa della provincia di Messina e grazie alla presenza dei coltivatori Giuseppe Sammartino e Francesco Sammartino, nonché del coltivatore Giovanni Gioia. Luigi Sunseri, che da mesi gira la Sicilia per ascoltare le voci degli addetti ai lavori e ha già depositato un disegno di legge regionale sull’utilizzo della canapa per scopi industriali, parla con entusiasmo della straordinaria versatilità della canapa, pur di non aver mai fumato una canna in vita sua”.

Gli organizzatori evidenziano che dalla canapa si ricavano fibre tessili di alta qualità molto più resistenti del cotone e con un impatto ambientale irrisorio, carta, biocombustibile, materiali per la bioedilizia, prodotti agroalimentari e plastica totalmente biodegradabile. “La canapa – sottolineano inoltre gli organizzatori - ha anche un valore terapeutico inestimabile per molte patologie croniche e degenerative, infatti è oggetto di un altro disegno di legge regionale che dovrebbe regolamentare questo particolare impiego dei principi attivi della canapa”.