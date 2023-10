Taranto-Messina si recupera l'uno novembre. Derby col Catania sabato sera - Tempostretto

Messina atteso da un nuovo tour de force: 5 partite in 17 giorni. Comunicati anche gli orari delle sfide di novembre e dicembre, derby col Catanai sabato sera

MESSINA – Con comunicato diramato quest’oggi la Lega Pro ha ufficializzato le date dei recuperi di Serie C nel girone C. Le due gare che si sarebbero dovute giocare all'”Erasmo Iacovone” di Taranto, preda delle fiamme dei tifosi del Foggia, sono state ri-calendarizzate per l’uno novembre.

Brindisi-Catania alle ore 16:15, recupero della seconda giornata, e Taranto-Messina alle ore 18:30, recupero della terza giornata. Il calendario del Messina torna così ad infittirsi con, compresa quella di stasera contro il Picerno, 5 partite in 17 giorni fino a domenica 5 novembre.

Gli orari di novembre e dicembre

Svelati gli orari delle sfide di novembre e dicembre, nessun match programmato alle ore 14, due sfide alle ore 20:45 di cui una è il derby in casa contro il Catania.

Domenica 5 novembre Acr Messina – Benevento ore 18:30

Domenica 12 novembre Acr Messina – Latina ore 16:15

Domenica 19 novembre Foggia – Acr Messina ore 16:15

Sabato 26 novembre Acr Messina – Juve Stabia ore 16:15

Sabato 2 dicembre Monterosi Tuscia – Acr Messina ore 16:15

Sabato 9 dicembre Acr Messina – Catania ore 20:45

Sabato 16 dicembre Potenza – Acr Messina ore 16:15

Venerdì 22 dicembre Acr Messina – Monopoli ore 20:45

