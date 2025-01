Tari 2024 a Messina, cosa fare se non si è ricevuto il bollettino

Ci scrive un cittadino. Uno dei circa cinquemila che non ha potuto pagare il saldo del 30 dicembre

Avviso Tari del 30 dicembre 2024. C’è chi non l’ha ricevuto. Scrive un lettore: “Il termine è scaduto per il saldo Tari e come ogni anno sono migliaia (circa cinquemila, n.d.r.) i messinesi che non hanno ricevuto la comunicazione”.

Niente panico, però. Coloro che non hanno ricevuto l’avviso di pagamento possono richiederlo all’indirizzo email: ristampatari@comune.messina.it. E nelle prossime settimane non saranno pagate penali. Oppure possono recarsi personalmente presso gli sportelli Tassa Rifiuti siti sul viale S. Martino is. 88, o nelle sedi delle Circoscrizioni. E i cittadini possono anche scaricare direttamente dal portale il documento del saldo Tari 2024, oltre alla possibilità di scaricare gli F24 per effettuare i pagamenti. E ha ricordato di recente l’assessore con delega ai Tributi Roberto Cicala (nella foto con il sindaco Basile): “Tramite l’app Io è possibile consultare direttamente il proprio avviso di pagamento e procedere al saldo in pochi click, utilizzando il sistema PagoPa”.

Il portale tributario

Coloro che non utilizzano l’App Io, possono accedere al Portale tributario del cittadino. L’accesso è disponibile tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

All’interno del Portale è possibile:

Scaricare tutti i documenti relativi alla Tari;

Effettuare il pagamento in maniera digitale tramite il circuito PagoPa;

Richiedere duplicati.



Qualora si riscontrassero difficoltà nell’accesso al Portale, è possibile richiedere un duplicato dell’avviso inviando una mail a:ristampatari@comune.messina.it

Per velocizzare la gestione della richiesta è necessario:

Inserire il codice fiscale completo, senza spazi, nell’oggetto o nel corpo della mail;

Allegare un documento di riconoscimento valido.

Riduzione del 30% rispetto al 2023

Ha sottolineato di recente il sindaco Federico Basile: “Secondo il rapporto annuale di CittadinanzAttiva sui rifiuti urbani, Messina si distingue a livello nazionale come la città con la maggiore riduzione della tassa sui rifiuti urbani nel 2024. Le famiglie messinesi beneficiano di un calo significativo del 30% rispetto al 2023. Per una famiglia tipo, composta da tre persone e che vive in un appartamento di 100 mq, il costo annuale della Tari è sceso a 318 euro, ben al di sotto della media nazionale, che si attesta a 329 euro”.

