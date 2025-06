Tari 2025, cambiano i termini di scadenza del pagamento

Una delibera della Giunta modifica a Messinas le date delle rate. L'obiettivo è "evitare imprecisioni e disagi per l’utenza"

MESSINA – L’amministrazione comunale comunica novità per la Tari 2025: “Approvate nuove date per il versamento dell’acconto e del saldo. Si informano i contribuenti che, con deliberazione di Giunta comunale n. 453 del 17/06/2025, sono state approvate le nuove scadenze di pagamento del tributo legato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2025”.

I termini sono così ridefiniti:

Versamento in rata unica (acconto): entro il 29 agosto 2025

entro il Versamento in due rate (acconto): I rata : entro il 29 agosto 2025 – II rata : entro il 31 ottobre 2025

: entro il – : entro il Versamento in rata unica (saldo): entro il 30 dicembre 2025

“La decisione dell’esecutivo di Palazzo Zanca è stata assunta anche al fine di consentire un più accurato completamento delle attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di pagamento, evitando possibili imprecisioni e disagi per l’utenza”, fa sapere l’amministrazione comunale.

L’assessore ai Tributi Roberto Cicala (nella foto) evidenzia: “La rimodulazione delle scadenze risponde all’esigenza di garantire correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti. Abbiamo ritenuto necessario intervenire per evitare criticità legate all’invio di documenti contenenti errori formali. Invitiamo pertanto la cittadinanza a prendere nota delle nuove date e a effettuare i pagamenti entro i termini previsti, così da non incorrere in sanzioni e interessi”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o rivolgersi al Dipartimento Servizi tributari.