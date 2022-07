Taurianova. Contrattualizzati altri 5 assistenti sociali - Tempostretto

Le 5 assunzioni rientrano nelle misure governative di contrasto alla povertà che definiscono il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali

TAURIANOVA – Altri cinque assistenti sociali a tempo determinato sono stati contrattualizzati dal Comune di Taurianova, capofila dell’Ambito Territoriale, composto dai Comuni di Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, grazie alle risorse interamente finanziate dalle misure di contrasto alla povertà e programmate all’interno del Piano di Zona.

“Le misure governative di contrasto alla povertà – viene spiegato in una nota – definiscono il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e contestualmente degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali – LEPS definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000“.

Grazie a queste nuove assunzioni, l’Ambito Territoriale ristabilisce il livello essenziale, nelle more del perfezionamento della procedura strutturata del potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui alla Legge di Bilancio 2021 e alla Legge di Bilancio 2022, già oggetto di specifico Accordo (ex art. 15 Legge n. 241/1990) siglato tra i Comuni dell’Ambito per l’assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali.