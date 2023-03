Taurianova. Ricordati i carabinieri Condello e Caruso nel 46mo anniversario del loro omicidio - Tempostretto

I due militari, l'appuntato Stefano Condello e il carabiniere Vincenzo Caruso furono trucidati nella strage di Razzà dell' aprile 1977

TAURIANOVA – Questa mattina, ha avuto luogo la cerimonia commemorativa in occasione della ricorrenza del 46° anniversario dell’omicidio dell’appuntato Stefano Condello e del carabiniere Vincenzo Caruso . I carabinieri hanno sentito forte il dovere di ricordare, con un momento di raccoglimento la memoria dei commilitoni che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere. Un ricordo indelebile, un esempio costante nella vita di ogni carabiniere, foriero di indicazioni proprio in questo momento della vita del paese in cui il servizio reso al prossimo è quanto mai sentito. L’evento, alla presenza del prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, del comandante Provinciale di Reggio Calabria, Marco Guerrini, ha riunito le massime autorità militari e civili, i vertici della magistratura, rappresentanze dell’arma territoriale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con la sentita partecipazione anche dell’amministrazione comunale.

Dapprima si è svolto un breve momento di raccoglimento presso il monumento eretto a Taurianova, nella piazza intitolata ai decorati, carabinieri appuntato Stefano Condello e del carabiniere Vincenzo Caruso trucidati nella strage di Razzà dell’ aprile 1977. A seguire, la celebrazione della Santa Messa, presso la locale “Chiesa Matrice”, officiata dal Cappellano Militare Don Aldo Ripepi, e, per finire, presso il cippo eretto sul luogo dell’eccidio, è stato deposto a cura dei militari della locale Stazione Carabinieri di Taurianova, un cuscino di fiori devoluto dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Taurianova.