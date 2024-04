Taurianova. Sospesa la licenza a un bar perchè frequentato da pregiudicati

L’esercizio commerciale era il ritrovo abituale di numerosi pregiudicati del luogo

TAURIANOVA – Quindici giorni di sospensione della licenza. E’ il provvedimento eseguito dai carabinieri nei confronti del titolare di un Bar nei pressi della villa comunale del paese della piana. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, in particolare, l’esercizio commerciale era il ritrovo abituale di numerosi pregiudicati del luogo, come lo stesso gestore, in passato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

I serrati controlli, effettuati nell’arco temporale racchiuso tra l’ottobre 2023 e marzo 2024, hanno portato a definire, dunque, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica dei residenti locali, pertanto il provvedimento si è reso necessario in particolar modo per la tutela dei cittadini, avendo come ratio quella di impedire, mediante la sospensione della licenza, il protrarsi di un’allarmante situazione di degrado e di pericolosità sociale.