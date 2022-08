Ciclismo. A Milazzo oltre 150 atleti per il memorial “Crisafulli”

Nuovo appuntamento sportivo nella città del Capo. A Milazzo il 24 agosto torna il memorial “Cristafulli” con oltre 150 ciclisti in gara

MILAZZO – Oltre 150 ciclisti, per un percorso di 60 km, si sfideranno questo 24 agosto a Milazzo in occasione della 20esima edizione del Memorial “Nino Crisafulli”. La manifestazione sportiva è promossa da Pippo Crisafulli, col supporto dell’Asd “Team bike Genesi” di Venetico e presieduta da Paolo Campanella con la collaborazione della “Mediterranea club” e della Asd “Pedale Etneo”.

Nuove categorie e modifiche alla viabilità

L’evento sportivo sarà ospitato presso la frazione di San Pietro e vedrà il ritorno delle categorie degli “amatori Acsi” e dei “Dilettanti” della Federazione ciclistica italiana. Presidente di gara sarà Nunzio Uccellatore, vicepresidente regionale della Fci.

Previste modifiche alla viabilità già a partire dalle 15.00 quando partirà la competizione ciclistica: non sarà possibile transitare da Via Kennedy verso San Pietro, rimarranno invece accessibili per raggiungere la frazione le zone di Grazia e Fiumarella.