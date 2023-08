Team Nibali, Cristian Caputo si ripete al "Trofeo Crisafulli" - Tempostretto

A Milazzo Caputo bissa il successo della passata stagione. Giornata perfetta per il Team Nibali con Badalamenti in seconda posizione

MILAZZO – Per il messinese Cristian Caputo arriva il successo a San Pietro di Milazzo nel “Trofeo Crisafulli”. Nonostante sia la prima vittoria stagione per il categoria juniores secondo anno si tratta di un bis, visto che succede a sé stesso nell’albo d’oro della corsa avendo già alzato le braccia al cielo sotto il traguardo nella passata stagione.

Caputo ha nuovamente tagliato in solitaria il traguardo anticipando di poco il gruppo. Per il Team Nibali piazzamento in seconda posizione per Mario Badalamenti che fa sua la volata del gruppo, a coronamento di una gara tatticamente perfetta per i giallo-rosso-neri. Grande prova anche di Gianluigi Scibilia che per un attimo ha accarezzato la gioia della vittoria, quest’ultimo è stato ripreso solo nel finale, dopo una bella azione che l’aveva visto per buona parte della corsa in testa.

