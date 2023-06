Team Nibali impegnato domenica al 12° Trofeo Città di Ferentino - Tempostretto

Badalamenti, Caputo e Scibilia saranno impegnati in terra laziale su un percorso di 115 km

Trasferta in terra laziale per i ragazzi de Team Nibali che questa domenica saranno impegnati a Ferentino (FR) dove si svolge il “Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti – 12° Trofeo Città di Ferentino Oscar Tuttobici”. Al via della gara Mario Badalamenti, fresco vincitore del GP Voce della Montagna, Cristian Caputo e Gianluigi Scibilia; in ammiraglia il Direttore Sportivo Giuseppe Cipriano.

Manifestazione organizzata dall’Asd Velosport Ferentino T.N.G. che per l’occasione ha disegnato un percorso di 115 km caratterizzato da due circuiti; primo circuito di 6,2 km, da ripetere 6 volte, seguito da un tratto di collegamento al circuito finale di 8,4 km, da ripetere 9 volte, prima del finale. 1466 i metri di dislivello, partenza fissata per le 14:30.