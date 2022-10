Team Nibali, Mario Badalamenti convocato dai tecnici federali - Tempostretto

Il ciclista è l'unico siciliano selezionato dopo gli importanti successi e piazzamenti su pista

Mario Badalamenti, palermitano che corre con il Team Nibali nella categorie Allievi, è stato l’unico siciliano convocato dal Settore Tecnico Federale per una valutazione funzionale e indicazione programmatiche; riservata agli atleti nati nel 2005 e nel 2006 che fanno parte della Squadra Nazionale Pista. L’invito è arrivato su indicazione del Commissario Tecnico Edoardo Salvoldi con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio.

Sicuramente il ciclista siciliano è stato notato dopo gli importanti successi e piazzamenti colti in questa stagione. Badalamenti nelle ultime settimane si è aggiudicato il Trofeo Città di Aci Bonaccorsi e la Coppa Santa Venera. Inoltre ha chiuso sul podio, terzo, al Trofeo Tutti in Pista, un importante manifestazione in Trentino che ha coinvolto atleti da tutta la penisola. La striscia di risultati e vittorie era iniziata ad aprile a Noto.

Badalamenti: “Orgoglioso di essere stato selezionato”

I lavori si sono svolti all’interno dei locali del Centro di Preparazione Olimpica con Salvoldi che si è avvalso della collaborazione dei tecnici Dino Fusar Poli, Diego Bragato, Jose Luiz Dantas del medico della squadra nazionale Fabio Bartalacci degli operatori tecnici Marco Compri, Luca Festa, Fausto Fabbioni e il meccanico Fabio Alberti.

“Giornata intensa di lavoro – le parole di Mario – al fianco di tecnici e collaborati della nazionale; la convocazione mi inorgoglisce perché sono stato l’unico siciliano ad essere selezionato e premia la mia prima stagione in maglia Team Nibali soddisfacente sia su strada che su pista. Nello specifico abbiamo fatto lavori sulla forza e sull’esplosività con delle sessioni diverse tra di loro sia nella durata che nell’intensità; esperienza positiva e che richiede un grosso dispendio fisico”.

