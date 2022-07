Team Nibali, Mario Badalamenti vince la Coppa Santa Venera - Tempostretto

Ad Avola il ciclista del Team Nibali si è imposto nella prova Scratch. "Ho fatto la volata di testa e vinto", le parole di Badalamenti

AVOLA – Potenza, autorità e superiorità, con questi ingredienti Mario Badalamenti, atleta della categoria Allievi del Team Nibali, si aggiudica la 68ª Coppa Santa Venera che si è disputata ad Avola. L’evento “Tipo Pista” organizzato dall’Asd Gs geometra Pippo Caruso Avola, a cui ha partecipato lo “squaletto”, prevedeva una prova Scratch con volata finale lungo un circuito di 2050 metri da ripetere 10 volte.

La vittoria di Mario Badalamenti

Mario Badalementi è in ottima forma, sfruttando alla grande la preparazione e le corse svolte in Veneto nelle ultime settimane. Dopo diversi piazzamenti nelle precedenti manifestazioni l’atleta giallo-rosso-nero in Sicilia ha ottenuto la sua prima vittoria con il Team Nibali. Badalamenti ha battuto in volata, quasi per distacco, Emanuele Cataudella (Asd Equipe Sicilia – Multicar Gruppo Amarú) e Cristiano Ispoto (Asd Robur Barcellona).

La foto del podio, sul gradino più alto Mario Badalementi del Team Nibali

“Primi due giri di gara abbastanza regolari – le parole di un raggiante Badalamenti – prima che la Multicar entrasse in azione con diversi attacchi. Nel finale si è formata la fuga decisiva con Cataudella e Ispoto; sono partito in testa nella volata finale e finalmente ho vinto la mia prima gara con la maglia del Team Nibali”.

