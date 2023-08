Team Nibali, Mario Badalamenti convocato per il Giro della Lunigiana - Tempostretto

La corsa a tappe avrà luogo dal 31 agosto al 3 settembre. Dopo Badalamenti sarà impegnato a Pordenone al Trofeo delle Regioni su pista

Il palermitano del Team Nibali, Mario Badalamenti, convocato nella rappresentativa regionale. Su indicazione del Tecnico Regionale Strada, Sebastiano Gangemi, il Coordinatore della Str ha comunicato i nominativi degli atleti che parteciperanno dal 31 Agosto al 3 Settembre alla 47esima edizione del Giro della Lunigiana: Elia Basile (Equipe Sicilia), Luca Brancato (Cycling Team Nial Nizzoli), Mario Badalamenti (Team Nibali), Christian Di Prima (Il Pirata), Nunzio Tindaro Fallo (Casano Matec), Raffaele Tela (Team Fortebraccio). Tra le riserve: Andrea Tirendi (Cycling Team Nial Nizzoli), Alessandro Giuseppe Carmeni (Equipe Sicilia), Alessio La Porta (GDS Team Competition).

Il ritrovo, per gli atleti che non si trovano in Sicilia, è fissato per mercoledì 30 agosto, alle ore 14, presso l’hotel Peselli in Via Ricortola, 142 – Marina di Massa. Per gli atleti che si trovano in Sicilia il ritrovo è fissato al Porto di Palermo, martedì 29 agosto alle ore 18. A conclusione della manifestazione, gli atleti Badalamenti e Basile si uniranno alla rappresentativa che parteciperà al Trofeo delle Regioni su pista a Pordenone, gli altri saranno congedati sul posto.