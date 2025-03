Team Nibali, poker di Giglia. Vittoria anche nella prova Xco di Pietraperzia

Quarta vittoria del portacolori giallo-rosso-nero in altrettante gare, questa settimana si è corso nell'ennese

Non finisce di stupire e di vincere Giuseppe Giglia, esordiente di primo anno del Team Nibali, che detta la sua legge anche nella quarta edizione dell’Xco Città di Pietraperzia “Trofeo Luigi Sardo – Memorial Pino Messina”; la manifestazione nel piccolo comune ennese è stata sapientemente organizzata dall’Asd Polisportiva Pietrina.

Un’altra domenica di gloria per il ragazzo in maglia giallo-rosso-nera che mette a segno la quarta vittoria stagionale in quattro gare. Giglia ha deliziato i presenti in località Camatrice, sede di raduno e partenza della gara, mettendo nuovamente in mostra una strepitosa condizione e ottime doti di guida del suo mezzo.Tre giri di circuito, per un totale di 10,5 km, completati in 35’53” con una media oraria di 17.551; il podio di giornata viene completato da Lorenzo Giannone (Nonsolobike) e da Riccardo Polizzi (N.A.G. Palermo).

