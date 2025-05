Team Volley Messina, Di Mauro allenatore della prima squadra femminile

Il tecnico di 2° grado viene dalla duratura esperienza con la Pallavolo Oliveri, ad affiancarlo il giovane tecnico Matteo Romano

MESSINA – Dopo l’ufficialità dello spostamento in blocco dalla serie C femminile alla serie C maschile dello staff tecnico composto da Paola Laganà, Franco Donato e Daniele Chitè la Team Volley Messina ufficializza di aver affidato l’incarico di tecnico della prima squadra femminile a Giovanni Di Mauro. Come suo assistente ci sarà Matteo Romano giovane cresciuto nella società biancorossa e fino allo scorso anno libero della serie C maschile ma che studia già da allenatore avendo fatto il vice negli staff delle categorie giovanili.

Giovanni Di Mauro, allenatore di secondo grado, è da decenni nel mondo della pallavolo prima da giocatore, con esperienze in diverse società della provincia fino al 1999, e nel frattempo muoveva già i primi passi da allenatore nei gruppi del minivolley della Zanclon. Successivamente, terminata la carriera da giocatore, ha iniziato ad allenare sia nel maschile che nel femminile e proprio verso questo settore si è concentrato maggiormente negli ultimi anni. Dal 2017 al 2025 ha portato in alto la Pallavolo Oliveri a suon di successi, prima nelle categorie under e poi ottenendo la promozione in serie C femminile dove ha allenato fino allo scorso anno. Negli anni recenti è stato anche selezionatore territoriale femminile per la provincia di Messina che sta continuando ad ottenere successi a livello regionale.

Di Mauro: “Continuerò percorso di crescita della squadra”

Adesso è arrivata la chiamata della Team Volley Messina a cui ha risposto positivamente, queste le prime parole di Giovanni Di Mauro: “È una buona opportunità, vengo da sette anni speciali a Oliveri dove ho costruito tanto ma bisogna ad un certo punto mettersi in gioco con altre società. La Team Volley Messina lavora molto sui giovani con cui io mi trovo abbastanza bene e sarà un buon trampolino di lancio. Mi piace lavorare tantissimo in palestra e ci passerei delle ore, do sempre il massimo, ho un buon dialogo con le atlete ed è compito del mister trovare sempre una quadra. Mi piace dare consigli e vedere le ragazze che li fanno loro, specifico che sono qui non per stravolgere il lavoro che ha fatto lo staff tecnico che c’era prima ma per continuare il percorso di crescita. Essere tornato a Messina, alla Juvara dove giocavo, per me è una grossa opportunità e ringrazio quindi anche la società che mi ha scelto”.

Romano: “Una sfida per formarmi”

Matteo Romano, nella passata stagione libero della serie C maschile e assistente allenatore in Under 18 e Under 16 femminile, con l’esperienza da primo tecnico nel finale di stagione con la 2^ Divisione femminile, ha dichiarato: “Questo sarà un impegno più importante, la vivrò come una sfida per formarmi. L’obiettivo della società resta quello di far crescere le giovani che qui giocano e che ho allenato e avuto modo di conoscere. Queste atlete magari potranno arrivare in prima squadra o essere utilizzate in qualche allenamento, ovviamente parlandone e confrontandomi prima con mister Di Mauro. Sono abbastanza contento di affiancarlo e quando mi è stato proposto, conoscendo la sua carriera, non ho avuto dubbi e ho accettato subito”.