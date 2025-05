Team Volley Messina, il dg Siracusa: “I nostri giovani in crescita, le attività proseguono”

Il direttore generale della società biancorossa commenta i campionati delle prime squadre maschili e femminili, programma la stagione e annuncia i prossimi appuntamenti

MESSINA – Terminano i massimi campionati regionali per la Team Volley Messina che con la serie C maschile mantiene la categoria, salvandosi con quattro giornate d’anticipo e mettendo sempre in campo tanti giovani, mentre non ce l’ha fatta la squadra femminile che è retrocessa, in una stagione che è comunque servita a far crescere una squadra giovanissima che non aveva alcun elemento esterno al gruppo degli anni passati.

A commentare i risultati di questa prima parte di stagione il direttore generale Carmelo Siracusa, le attività comunque non sono ancora terminate con le altre formazioni biancorosse, dalla serie D della Pallavolo Messina a scendere fino a seconda e terza divisione e squadre giovanili, ancora in campo fino ad inizio giugno; a questo si aggiungono anche le attività che hanno già visto e vedranno coinvolti i tesserati per le strade della città.

La società Team Volley Messina inoltre si congratula con le due selezioni impegnate al recente Trofeo dei Territori dove la selezione femminile di Messina ha vinto il titolo, superando Catania in finale, mentre quella maschile si è fermata in semifinale. Nelle due squadre appena citate erano presenti Nicole Consolo, classe 2011, e Marco Burrascano, classe 2010, entrambi tesserati per la Team Volley Messina.

Intervista a Carmelo Siracusa

Direttore Siracusa sono terminate le stagioni delle due serie C, come è andata?

“È andata per come ci aspettavamo sia per il raggiungimento degli obiettivi che dal punto di vista della crescita dei nostri gruppi che hanno raggiunto maggiore esperienza e buona crescita dei nostri giovani che sono stati inseriti nei gruppi. Si evidenzia la linearità e la valenza di crescita dei nostri giovani, abbiamo nelle nostre serie C degli atleti cresciuti nei nostri mini-volley e ci siamo permessi di mandare dei nostri tesserati, sia uomini che donne, a fare esperienze in categorie superiori, come Francesco Galipò che ha giocato la A3 a Reggio Calabria”.

Ancora si continuerà a giocare a pallavolo in queste settimane, in quali campionati?

“Abbiamo ancora in corso campionati under 13 e under 12, quest’anno facciamo anche campionati di seconda divisione maschile e terza divisione femminile. Questo per dare continuità al percorso di crescita e sviluppo, tecnico e umano, per iniziare a programmare le annate successive durante le annate in corso facciamo una rimodulazione dei gruppi. Siamo quindi ancora in piena attività almeno fino alla prima decade della settimana di giugno”.

La società sta però pensando già al futuro?

“Per la prossima stagione stiamo già iniziando a parlare con i nostri staff, dirigenziali e tecnici, perché la programmazione deve partire da lontano. A breve avremo delle risposte più precise su punti fissi da mettere. Sentiamo le esigenze delle varie persone perché prima di guardare alle esigenze societarie e tecniche guardiamo alle aspettative che hanno le persone che poi ci permettono di fare le attività”.

Non solo palestra, ma anche attività in città come la giornata al Ringo e il Beach Volley in arrivo a piazza Duomo.

“Il nostro motto è fare attività a 360° per coinvolgere sempre più persone, così quando l’amministrazione ci ha proposto recentemente di fare attività al Ringo ci siamo buttati subito ed è stata una bellissima giornata. Dieci ore di attività consecutiva con gente di Messina e turisti. Inoltre siamo in piena corsa sempre con l’amministrazione comunale e il comitato territoriale Fipav di Messina per il beach e gli eventi che si svolgeranno in piazza Duomo, posso dire che ci sarà un aumento esponenziale dell’attività”.

