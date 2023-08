Teatro Antico di Taormina, 19 agosto la Tosca di Puccini - Tempostretto

Hui He, nel ruolo della sfortunata Tosca, ed Hector Lopez Mendoza, nei panni del buon Cavaradossi, oltre a Giulio Boschetti nel ruolo del perfido barone siciliano Scarpia, Shi Zong all’ennesima presenza taorminese e il veterano Angelo Nardinocchi

Taormina – Il giorno è ormai prossimo, l’attesa è quasi giunta al termine: le stelle dell’opera stanno per calcare il palco del Teatro Antico di Taormina nella Tosca di Giacomo Puccini che avrà luogo a Taormina il 19 agosto. I nomi degli artisti che saliranno sul palco, intanto, hanno già richiamato un vastissimo pubblico desideroso di una performance all’altezza del ben noto prestigioso teatro, solo per citarne alcuni: Hui He, nel ruolo della sfortunata Tosca, ed Hector Lopez Mendoza, nei panni del buon Cavaradossi, oltre a Giulio Boschetti nel ruolo del perfido barone siciliano Scarpia, Shi Zong all’ennesima presenza taorminese e il veterano Angelo Nardinocchi. “Un quintetto da Nba dell’opera, per usare una metafora cestistica” ha commentato il direttore artistico di Aiax, Daniele Lombardo. “Abbiamo assicurato al pubblico – dice ancora – uno spettacolo di altissimo livello… adesso non possiamo che mantenere la promessa fatta, trasformando il Teatro Antico ma anche tutta la città in un tripudio di colori e comparse di ogni tipo”. Il presidente dell’associazione Eos, Angelo Puglisi, sponsor dell’evento, promette, dal canto suo, grandi sorprese sul territorio. Tutto, dai nomi degli artisti alla rinomata orchestra, fa pensare che l’Opera che andrà in scena sarà di altissimo livello, e sembra dimostrarla anche la prevista affluenza del pubblico, il tutto in barba alle tristemente note difficoltà logistiche vissute nell’ultimo periodo in Sicilia e ora sanate. Oltre al grande cast, la regia classica e i costumi d’epoca realizzati dalle giovani Martina Moschella e Clarissa Torrisi sono uno dei punti forti di questa organizzazione, che per il secondo anno consecutivo regala forti emozioni al pubblico taorminese e siciliano.