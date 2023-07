Teatro Antico sold out per Gigi D'Alessio, il 3 settembre la replica - Tempostretto

Il cantautore napoletano si esibirà domani sera a Taormina. Ancora biglietti disponibili per il bis

TAORMINA Dopo il sold out dei Modá a giugno, domani, martedì 1 agosto, riprende la programmazione di “Sotto il Vulcano Fest” al Teatro Antico di Taormina con Gigi D’Alessio che riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Apertura botteghino ore 18.00 (sito in Piazza Vittorio Emanuele), apertura cancelli alle ore 19.00 e inizio spettacolo ore 21.30.

Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno(chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Gigi D’Alessio tornerà ad esibirsi il 3 settembre al Teatro Antico di Taormina: biglietti ancora disponibili sui www.puntoeacapo.uno. I prossimi appuntamenti di “Sotto il Vulcano Fest” al Teatro Antico di Taormina: Madame – 25 agosto, Renga Nek – 26 agosto, Venditti & De Gregori – 28 agosto, Gigi D’Alessio – 3 settembre, Pooh – 16/17 settembre, Umberto Tozzi – 23 settembre.