Teatro Vittorio Emanuele. “Cuore di ghiaccio” a sostegno della ricerca sul cancro

Appuntamento venerdì 22 marzo, prenotazioni aperte

È stato presentato venerdì nella sala Libreria del Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo-evento a sostegno della ricerca sul cancro dell’Airc “Cuore di ghiaccio”, ispirato a “Frozen”, della Compagnia dei Balocchi.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 22 marzo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in doppia matinée per le scuole (ore 9 e ore 11:30) e alle ore 19 per il pubblico delle famiglie (informazioni e prenotazioni al tel. 3409391685, biglietteria al Teatro Annibale nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 e nei giorni di martedì e giovedì ore 16-19). Il ricavato delle tre repliche andrà per il 50% alla Fondazione Airc.

«Ci piace sottolineare che così come l’Airc è un’eccellenza nel suo campo, costituita nel lontano 1965 quando di ricerca sul cancro non si parlava nemmeno, il musical in stile Broadway “Cuore di Ghiaccio” – ha detto la consigliera regionale Airc Olga Franza nella conferenza di presentazione – porta sul palco un’eccellenza teatrale del nostro territorio ed è uno spettacolo allestito appositamente per la raccolta fondi dell’Airc a Messina. Un modo per unire bambini, ragazzi e adulti in un unico mondo in cui si possa gioire e riflettere, vivere e non sopravvivere, portando in alto i valori dell’arte e della medicina all’insegna della buona divulgazione, promuovendo la prevenzione come prima strategia di cura».

«È la prima volta che Airc unisce in un’unica manifestazione i due suoi scopi principali: la raccolta fondi e la diffusione della cultura della prevenzione, il teatro e la scuola in un unico moto di solidarietà sociale», ha aggiunto Adele Penna, consigliera regionale Airc. «Consideriamo particolarmente importante il fatto che per la realizzazione di questo evento si sia costituita una vera e propria rete di soggetti: al fianco dei due co-organizzatori e co-promotori, Airc Sicilia e Luna Obliqua Teatro, abbiamo trovato immediata e appassionata adesione sia da parte dell’Ufficio Scolastico sia da parte del Vittorio Emanuele. Con altrettanta gratitudine accogliamo le sponsorizzazioni di Caronte & Tourist SpA e Fire SpA e le numerose opere donate dal maestro Alex Caminiti della produzione artistica del collettivo d’arte indipendente Gas».

«Siamo convinti che il teatro, la cultura, l’arte siano i media migliori per sollecitare emozioni e, allo stesso tempo, per consentire momenti di consapevolezza e di partecipazione attiva», ha aggiunto Orazio Miloro, commissario straordinario dell’Ente Teatro di Messina. «Abbiamo subito aderito all’opportunità offerta dall’evento di Airc e Luna Obliqua perché, nel condividerne appieno le finalità, sottolinea il carattere peculiare del teatro pubblico e la vocazione specifica del Vittorio Emanuele a essere il luogo in cui generazioni e pubblici diversi possano incontrarsi in nome del dono e della salute».

«Importante, a questo proposito – ha aggiunto Gianfranco Scoglio, sovrintendente dell’Ente Teatro – l’impegno profuso per il coinvolgimento delle scuole cittadine da parte di tutti i partner dell’evento e, in primo luogo, da parte dall’Ufficio Scolastico. Non sarà mai abbastanza sottolineato il valore della partecipazione di giovani e giovanissimi ad iniziative che coniugano la magia del teatro con la solidarietà e il civismo, un obiettivo che il Vittorio Emanuele persegue con cura e dedizione».

«Abbiamo deciso di onorare l’opportunità rappresentata da questa collaborazione – hanno detto Sasà Neri e Giulio Decembrini, regista e direttore musicale dello spettacolo – dedicando alla raccolta fondi dell’Airc un musical che è un debutto assoluto, allestito ad hoc per questa occasione. “Cuore di ghiaccio”, ispirato a “Frozen”, vedrà in scena e dietro le quinte gli straordinari talenti della Compagnia dei Balocchi, un ensemble di artisti e professionisti messinesi che ben tratteggia la qualità artistica e umana dei giovani della nostra città. A tutti loro, per la dedizione mostrata, dedichiamo un particolare ringraziamento, al pari di quello che da tutta la Luna Obliqua va agli enti organizzatori e promotori dell’evento. E un “grazie” importante vogliamo riservarlo al pubblico che ha aderito prontamente. Siamo infatti orgogliosi di annunciare un afflusso straordinario di prenotazioni sia per lo spettacolo delle ore 19:00 che per le due repliche mattutine dedicate alle scuole».

Special guest della conferenza stampa è stato l’artista Alex Caminiti. «Sono felice del contributo dato a questa iniziativa dal collettivo artistico indipendente Gas, noto fra l’altro per un murale realizzato a Roma e scelto anche dal New York Times come immagine rappresentativa. Insieme con la direttrice della galleria Emy, Simona Scibona, crediamo nel dovere di ognuno di dare un proprio apporto alla ricerca sul cancro e, in generale, alle azioni a supporto della salute delle persone. Da qui il dono di un numero corposo di opere all’Airc. Partecipare a questa iniziativa inoltre rappresenta per noi un modo concreto per mantenere ricco e vibrante il nostro legame con la città di Messina, di cui sono attori importanti Enti come l’Ufficio Scolastico e il Teatro Vittorio Emanuele. Sono felice di avere una nuova occasione di contatto artistico con Sasà Neri e il suo team, con cui ho già avuto collaborazioni in passato».

All’incontro hanno partecipato le coreografe Manuela Migliore ed Elisabetta Ruffa e il cast di “Cuore di ghiaccio”, che ha regalato ai partecipanti alla conferenza una breve performance tratta dallo spettacolo (il brano “Finale/All’alba sorgerò”). Protagoniste di “Cuore di ghiaccio” sono Elisabetta Gugliandolo (Elsa) e Giulia De Domenico (Anna). Al loro fianco Rosario Cipriano (Kristoff), Simone Siclari (Hans), Caterina Pastura (Olaf), Viviana Romano (Gran Mama), Emanuele Laimo (Duca di Weselton), Riccardo Ingegneri (Re, Sven, social media manager di compagnia), Marta Vita (Regina, Ensemble Centro Danza Sportiva International), Sofia De Domenico (Elsa bambina, Ensemble Centro Danza Sportiva International), Cristina La Scala (Anna bambina, Ensemble Centro Danza Sportiva International), Sam Ruggeri (Vescovo, Ensemble Centro Danza Sportiva International)e Giorgia Ragno, Matilde Mangano, Serena Famiani, Alba Restivo, Gloria Capone, Elisa Di Vincenzo, Rachele Amato (Ensemble Centro Danza Sportiva International). Completano il dietro le quinte Elsa e Damocle La Spada (scene e grafiche), Luigi Santoro (luci), Giovanni Rando (fonica) e Ninetta Napoli (aiuto regia) con Giusy Ruggeri amministratrice di compagnia e Dino Costa fotografo.