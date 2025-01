Teatro Vittorio Emanuele. “I giovedì jazz alla Sala Laudamo”, si parte con Enrico Intra

Il pianista, compositore e direttore d’orchestra milanese, 89 anni, si esibirà in duo con la contrabbassista Margherita Carbonel

Comincia con un grande, storico esponente del panorama jazzistico italiano, Enrico Intra, l’attesa rassegna “I giovedì Jazz alla Sala Laudamo”, promossa dall’Ente Teatro peloritano.

Sei, in tutto, gli appuntamenti (che avranno termine il 10 aprile, quando sarà la volta di Loredana Melodia e del suo affiatato quartetto) che richiameranno nell’elegante spazio di corso Cavour gli appassionati di jazz – e non solo – per un viaggio attraverso le sonorità, gli stili, i colori caleidoscopici e soprattutto le emozioni che soltanto il jazz sa creare.

Soddisfatti dell’iniziativa il presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio e il direttore artistico della sezione musica e danza, Matteo Pappalardo, che nella Stagione 2024/2025 hanno inserito un appuntamento che rimarrà fisso per tutti gli appassionati anche per i prossimi anni.

Musicista di fama internazionale, Enrico Intra (classe 1935) ha scritto pagine importanti del jazz non solo italiano del secolo scorso, collaborando con musicisti del calibro di Chet Baker (che ha interpretato diversi suoi brani), Gerry Mulligan (del quale si ricorda un album condiviso e contenente sue composizioni, “Gerry Mulligan meets Enrico Intra”, del 1976), Severino Gazzelloni (nelle non isolate incursioni jazz dell’indimenticato e immenso flautista), Franco Cerri, con cui formò un duo molto apprezzato negli anni Ottanta, e con la Civica Jazz Band, da lui fondata.

Nell’appuntamento inaugurale della rassegna, previsto il 16 gennaio, Enrico Intra si esibirà in duo con la contrabbassista Margherita Carbonel, perfezionatasi, in ambito jazzistico, nella scuola fondata dallo stesso Intra dei Civici Corsi di Jazz. L’esibizione del duo Intra-Carbonel prende il titolo dal celebre romanzo dello scrittore Michail Bulgakov, “il Maestro e Margherita”.

Dopo il duo Intra-Carbonel, la rassegna jazz del Vittorio Emanuele aspetta il 30 gennaio il Francesco Cusa Trio.