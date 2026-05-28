Teatro Vittorio Emanuele. “Néphelai”: la forza contemporanea di Aristofane

Appuntamento venerdì 29 maggio, ore 20:30

Liberamente tratto da Le nuvole di Aristofane, Néphelai riprende i tratti essenziali della celebre commedia greca per restituirli in una forma scenica nuova, energica e sorprendente.

Con un cast corale di trenta interpreti, lo spettacolo unisce ritmo, ironia e critica sociale in una narrazione che attraversa il presente con linguaggio diretto e contemporaneo. La comicità si intreccia così a una riflessione che guarda alla quotidianità senza filtri, trasformando la scena in uno spazio vivo, dinamico, attraversato da forza collettiva e autenticità.



Protagonista è la compagnia Volerevolare, composta da artisti con disabilità differenti, che fanno della scena uno spazio di precisione, energia e autenticità. In Néphelai, ogni interprete contribuisce a costruire un racconto corale che supera ogni definizione per affermare semplicemente la forza del teatro.



Con la compagnia Volerevolare, la diversità diventa linguaggio scenico, presenza e visione. Perché qui non ci sono etichette: c’è il teatro.

Data e orario

venerdì 29 maggio, ore 20:30