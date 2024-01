Al Teatro Vittorio Emanuele “Balcone a tre piazze” con Biagio Izzo

Una commedia che prende spunto da "La strana coppia", ma lo rovescia, come nel titolo, per raccontare una nuova storia e due nuovi personaggi

MESSINA – Unico appuntamento al Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina. Stasera 11 gennaio, alle ore 21, in scena “Balcone a tre piazze”, con Biagio Izzo.

La coppia strana è una commedia che prende spunto da “La strana coppia”, ma lo rovescia, come nel titolo, per raccontare una nuova storia e due nuovi personaggi, tra scene comiche e cortocircuiti esilaranti, governati da dinamiche più che umane, spesso bestiali, in cui riconoscersi un po’ tutti, per riflettere, tra mille risate, e per scegliere fin dove spingersi e da quale parte stare nella vita.

Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell’Italia. A causa della bufera, Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti con lei.

Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco. È dovuto scappare sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo.

Alfredo, il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare il rapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto.

La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Balcone a 3 piazze

di Mirko Setaro e Francesco Velonà

con

Biagio Izzo

Mario Porfito

Carla Ferraro

Roberto Giordano

Adele Vitale

Ciro Pauciullo

regia Pino L’Abbate

musiche Antonio Caruso

costumi Federica Calabrese

scene Massimo Comune

luci Luigi Raia

produzione esecutiva Giacomo Monda

produzione Tradizione e Turismo e AG Spettacoli

organizzazione TAOMAI MANAGEMENT