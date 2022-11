Temporale ad Acqualadrone, il mare arriva fin dentro le case e blocca anche un bus Atm FOTO - Tempostretto

Ennesimo episodio nella zona della riviera tirrenica cittadina

“Lunghissime ore di paura per alcuni residenti di Acqualadroni, da ieri sera e fino alle prime ore di questa mattina, per il solito e sempre più grave problema dell’erosione costiera, con il mare che ha totalmente inghiottito la strada e raggiunto alcune abitazioni. Stamattina anche un autobus di Atm si è ritrovato in panne lambito dalla furia del mare”.

Lo denuncia il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che stamane ha subito allertato l’assessore alla protezione civile, Massimiliano Minutoli, inviandogli video e foto dimostrative e chiedendo i primi interventi di soccorso.

L’Atm avvisa i cittadini che, “a causa di avverse condizioni meteo, la linea 35 limiterà il Capolinea in via Corsaro”.

“L’erosione costiera di Acqualadroni è purtroppo una problematica non nata certamente adesso – afferma Gioveni – ma ha origini ben più lontane al pari di tante altre zone del nostro litorale. Dispiace però constatare – prosegue il consigliere – che lo scorso 21 ottobre un comitato spontaneo del luogo e lo stesso parroco abbiano inviato una nota all’Amministrazione per denunciare questo stato di pericolo, senza però avere il necessario riscontro. Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che almeno i gravi episodi di queste ultime ore possano fare attenzionare meglio le criticità che investono questa frazione rivierasca che il mare purtroppo rischia sempre più di fare scomparire”.

AGGIORNAMENTO ORE 10: E’ intervenuta la Protezione Civile per pulire la strada e posizionare sabbia ai bordi per contenere la furia del mare, che è ancora molto agitato. Sul posto anche il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, che ribadisce “la necessità di interventi strutturali. Gli eventi atmosferici e l’erosione costiera mettono a dura a prova questo villaggio in particolare. Serve una protezione dal mare”.

Di recente abbiamo pubblicato diversi appelli da parte degli abitanti, l’ultimo appena ieri sera

Articoli correlati