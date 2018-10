Allagamenti a Messina e sullo Jonio. Disagi in autostrada

E' arrivato puntuale il temporale atteso a Messina e nella zona jonica. In mattinata era stato colpito fortemente il Catanese, nel pomeriggio il nubifragio è risalito lungo la costa jonica prima nel Messinese, da Giardini Naxos verso nord fino ad arrivare in città.

Non sono mancati i disagi. Lungo l'autostrada A 18 Messina - Catania, si procede lentamente e, in particolare, all'altezza della frana di Letojanni, lì dove è in vigore il doppio senso, a passo d'uomo. Alcuni tratti autostradali sono allagati così come avvenuto anche in città. La via Garibaldi, soprattutto, si è trasformata in un fiume, tanto che l'acqua arrivava vicina alla metà delle ruote delle macchine. Ma anche in altre zone la situazione non è delle migliori.